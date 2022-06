En vidéo : Le Guide de l'auto conduit la Lucid Air 2023

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, le chroniqueur Antoine Joubert découvre une nouvelle marque américaine basée en Californie qui produira des véhicules 100 % électriques, Lucid Motors.

Antoine a fait l'essai de la première voiture du fabricant, la Lucid Air Dream Edition. « La Lucid Air se distingue particulièrement en matière de design parce que la voiture est élégante. On a une inspiration qui est très française dans certains traits du véhicule », explique le journaliste.

La Air possède un empattement très long ce qui lui confère une espace cargo gigantesque et beaucoup de dégagements pour les occupants. L’électrique se compare notamment aux Tesla Model S et Mercedes-Benz EQS.

Photo: Antoine Joubert

Voiture raffinée

« Ce qu’il faut retenir c’est qu’ici, on a une voiture qui est beaucoup plus raffinée, beaucoup plus insonorisée [par rapport à Tesla]. C’est une véritable voiture de grand luxe », se réjouit Antoine.

Photo: Lucid Motors

Il souligne le confort relevé des sièges, la richesse des matériaux retrouvés à bord de l’habitacle ainsi que sa polyvalence. Signe des temps, un immense écran incurvé de 34 pouces fait office de tableau de bord. « Ce que j’aime,c’est qu’on a aussi gardé des boutons physiques essentiels. C’est très bien pensé comme environnement ».

En matière de performances, la version à l’essai — la Dream Edition — développe une puissance incroyable de 1 111 chevaux. L’exercice du 0 à 100 km/h s’effectue en 2,5 secondes!

Photo: Antoine Joubert

Une boutique bientôt

Lucid a déjà implanté un concessionnaire de type boutique en Colombie-Britannique, plus précisément à Vancouver. Le Québec en accueillera une à Montréal d’ici la fin de l’année

La Lucid Air sera commercialisée en trois versions (Grand Touring, Pure et Touring). L’autonomie variera de 653 à 800 kilomètres, selon Lucid. Un VUS intitulé Gravity arrivera plus tard.

Pour tous les détails, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article.

