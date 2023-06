Volkswagen ID. Buzz 2025 : cinq choses à savoir

Vedette de la couverture du Guide de l’auto 2023, la fourgonnette électrique Volkswagen ID. Buzz a récemment été dévoilée dans une configuration allongée à trois rangées de sièges, celle qui sera commercialisée en Amérique du Nord vers le milieu de 2024 en tant que modèle 2025.

Notre collègue Louis-Philippe Dubé a assisté au dévoilement à Los Angeles. Vous pouvez allez lire son compte rendu détaillé si ce n’est pas déjà fait. Ici, nous vous présentons cinq choses à retenir de cette réincarnation électrique de la célèbre Volkswagen Type 2, ou Bus si vous préférez.

Plus courte que ses rivales, mais…

Mesurant 4,88 mètres en longueur, la nouvelle Volkswagen ID. Buzz est environ 60 cm plus longue que l’originale et dépasse de 25,4 cm le modèle européen à deux rangées. Elle reste plus courte d’environ 30 cm que les fourgonnettes conventionnelles sur le marché, mais comme c’est souvent le cas avec les véhicules électriques, son empattement (3,24 mètres) est de loin supérieur.

Volkswagen ne donne pas encore de chiffres pour le volume intérieur, mais sachez que la troisième rangée se replie à plat et que la banquette de deuxième rangée peut être remplacée par des sièges capitaines. Il n’y a pas d’espace disponible dans le plancher en raison de la présence de la batterie et du moteur électrique arrière.

Photo: Volkswagen

Accueillante et lumineuse

La fourgonnette zéro émissions de Volkswagen facilite l’accès à son habitacle par ses deux portes coulissantes à commande électrique. Idem pour le coffre grâce à l’ouverture assistée du gigantesque hayon arrière.

Puis, afin que les occupants puissent profiter pleinement des journées ensoleillées, les designers ont intégré le toit panoramique le plus vaste jamais offert par la marque allemande. Celui-ci s’étend sur une surface de 1,71 x 1,04 mètre.

Photo: Volkswagen

Plus puissante que l’ID.4

L’ID. Buzz repose sur la même plateforme MEB que le multisegment ID.4. Cependant, à cause de son plus gros gabarit, sa puissance a été revue à la hausse. La variante à simple moteur développe 282 chevaux au lieu de 201. En optant pour celle à deux moteurs et rouage intégral, on obtient un total de 330 chevaux au lieu de 295.

La batterie possède également une capacité accrue, soit 91 kWh contre 82 kWh pour l’ID.4. L’autonomie pour le Canada reste à confirmer. Elle s’élève à 423 km selon la norme WLTP utilisée en Europe.

Photo: Volkswagen

Interface familière dans un décor coloré

La présentation devant le conducteur s’apparente de près à celle que l’on voit dans l’ID.4 (et la future berline ID.7 2025). Le bloc d’instruments numérique de 5,3 pouces fournit les données vitales de conduite derrière le volant, tandis que l’écran tactile de 12,9 pouces au centre utilise le tout dernier système d’infodivertissement de Volkswagen.

La planche de bord est toutefois dessinée et habillée différemment. C’est plus coloré et il y a aussi plus de rangement. En outre, ceux qui veulent créer une ambiance « funky » peuvent choisir parmi les multiples possibilités d’éclairage ambiant.

Photo: Volkswagen

Sécurité de pointe

Enfin, sans surprise, l’ID. Buzz se dote d’un large éventail de systèmes de sécurité et d’aide à la conduite regroupés dans la suite IQ. Drive du constructeur de Wolfsburg. Des éléments comme l’aide au maintien dans la voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation sont livrés de série, tandis que l’affichage tête haute, la visualisation à 360 degrés et l’assistance au stationnement avec système de stationnement à distance sont disponibles.

En vidéo : Le Guide de l'auto essaie la Volkswagen ID. Buzz d'Europe