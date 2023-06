Volkswagen dévoile l'édition nord-américaine de l'ID. Buzz

Los Angeles, Californie - Après avoir pu contempler, scruter et même conduire l’ID. Buzz dans sa mouture européenne – en plus de l’avoir élu comme véhicule en page couverture de l’édition 2023 du Guide de l’auto – nous avons finalement eu la chance de nous approcher du modèle nord-américain de ce petit bus électrique.

Sans surprise, le constructeur allemand a choisi l‘ensoleillée côte ouest américaine pour dévoiler la résurrection de cette icône de l’histoire de l’automobile.

De l’extérieur, cette interprétation électrique du Microbus ressemble en presque tout point à son homologue européen avec son look rétro/moderne. Mais parce qu’américanisation rime toujours avec surdimension, ce fourgon à la mine sympathique a pris du gabarit. Avec 4 887 mm (192.4 pouces) de longueur, il est plus long de 254 mm (10 pouces) que le modèle européen. Il repose sur un empattement de 127,5 pouces (3 238 mm).

Et même s’il s’apparente à un grille-pain sur roues, il se débrouille somme toute bien au chapitre de l’aérodynamisme en présentant un Cx de seulement 0,29.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Puissance augmentée et rouage intégral livrable

En plus d’avoir pris du galon, l’ID. Buzz nord-américain prend du poil de la bête dans la salle des machines. Dans son modèle à simple moteur qui anime les roues arrière, il développe 282 chevaux, c’est 81 chevaux de plus que sur le modèle européen. La traction intégrale avec deux moteurs est livrable, pour une puissance totale de 330 chevaux. L’ID. Buzz nord-américain est muni d’une batterie de 91 kWh, plus puissante que celle du modèle européen de 82 kWh.

Volkswagen est demeurée bouche cousue quant à l’autonomie de l’ID. Buzz. Nous savons que la version européenne affiche 423 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP, qui est plus généreux que celui de l’EPA. Avec sa plus grosse batterie, il est fort probable que l’autonomie soit plus élevée pour le modèle américain.

Un habitacle américanisé

Les dimensions agrandies de l’ID. Buzz ont permis aux concepteurs de réaménager un habitacle déjà spacieux. Alors que le modèle européen n’a que deux rangées et ne peut accueillir que 5 passagers, le modèle nord-américain offre une troisième rangée optionnelle permettant d’accueillir deux passagers additionnels. Il est également possible d’opter pour des sièges capitaines à la deuxième rangée pour une configuration à 6 passagers. La banquette arrière peut être séparée en configuration 60/40, et ses sièges d’extrémités sont chauffants de série. À l’avant, les sièges sont chauffants et refroidissants en plus d’être ajustables en 12 positions. Les deux portes coulissantes sur les flancs sont à commande électrique, tout comme le gigantesque hayon à l’arrière.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Un bloc d’instruments numérique de 5,3 pouces délivre les données vitales de conduite derrière le volant, tandis que l’écran d’infodivertissement de 12,9 pouces au centre du tableau de bord utilise la toute dernière interface la même que l’on retrouve dans la berline ID.7. Ceux qui veulent créer une ambiance « funky » peuvent choisir parmi les multiples possibilités d’éclairage ambiant.

Afin que les occupants puissent profiter pleinement des journées ensoleillées, Volkswagen a donné à l’ID. Buzz le toit panoramique le plus volumineux qu’il n’a jamais conçu. Celui-ci s’étend sur une surface de 67,4 pouces (1 712 mm) par 40,8 pouces (1 036,32 mm).

Photo: Volkswagen

Évidemment, l’ID. Buzz est muni d’une large panoplie de systèmes de sécurité et d’aide à la conduite issus de la suite IQ. Drive du constructeur. Des éléments comme l’affichage à tête haute, l’assistance au stationnement et le système de stationnement à distance ainsi que les habituels avertisseurs et systèmes d’évitement sont livrés de série.

Maintenant que l’ID. Buzz est officiellement arrivé au pays de l’Oncle Sam, tous se demandent quand il sera disponible en concession et quel sera son prix. Hélas, ces questions demeurent encore sans réponse. Les détails concernant des versions adaptées pour le camping sont également inconnus. Selon le constructeur, il devrait arriver quelque part courant 2024 - sans en dire plus. Quant aux prix, ils seront annoncés à l’approche de cette date mystère.

