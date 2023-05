Volkswagen veut un véhicule hybride rechargeable en Amérique du Nord

Le constructeur allemand Volkswagen consacre beaucoup d’efforts au déploiement mondial de sa nouvelle génération de véhicules électriques. Toutefois, contrairement à l’Europe, il n’y a rien dans sa gamme nord-américaine pour ceux qui ne sont pas encore prêts à faire le saut vers quelque chose de 100% électrique, peu importe la raison.

C’est une erreur aux yeux du grand patron de Volkswagen pour l’ensemble du continent, Pablo Di Si, qui souhaite y remédier dans un futur rapproché en offrant au moins un véhicule hybride rechargeable.

En entrevue pour le site Automotive News, il a même déclaré que c’était l’une de ses priorités. « Ça prend beaucoup de temps pour développer une technologie et, si nous n’avions pas déjà un hybride rechargeable au sein de la famille, je n’y songerais pas, a-t-il dit.

Di Si faisait référence bien sûr au Q5 55 TFSI e de la marque de luxe Audi, dont il vante les performances et le potentiel. Ce VUS compact allie un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres avec un moteur électrique pour développer une puissance de 362 chevaux et un couple de 369 lb-pi. Grâce à sa batterie de 17,9 kWh, il procure une autonomie électrique de 37 km (selon Ressources naturelles Canada).

Photo: Audi

Transplanter le tout dans un véhicule de marque Volkswagen serait possible. On peut penser au Tiguan ou à l’Atlas, deux VUS dont la génération actuelle date de 2018 et qui subiront une refonte complète d’ici un an ou deux. Le premier aura sa variante électrique en 2026 (produite en Allemagne), tel qu’annoncé plus tôt cette année, et une option hybride rechargeable viendrait offrir encore plus de choix aux consommateurs dans un segment de marché très compétitif. Les Toyota RAV4 Prime, Ford Escape PHEV, Mitsubishi Outlander PHEV, Hyundai Tucson PHEV et Kia Sportage PHEV se livrent une chaude lutte.

« D’ici à ce que notre réseau Electrify America double ses bornes rapides en 2025 (NDLR : l’objectif au Canada est d’en avoir 500), je crois que les hybrides rechargeables sont une parfaite transition, a affirmé le haut dirigeant de Volkswagen à Automotive News. Nous avons la technologie. Nous avons les systèmes. Nous avons l’ingénierie et le personnel. »

Rappelons que le groupe Volkswagen, qui comprend aussi Audi, Porsche, Bentley et Lamborghini, sans oublier la future marque Scout, projette de lancer plus de 25 nouveaux modèles 100% électriques sur notre continent d’ici 2030 et de ne plus vendre des véhicules à essence d’ici le milieu de la prochaine décennie.

En vidéo : Top 10 des hybrides rechargeables avec la meilleure autonomie en 2023