Volkswagen donne un premier aperçu du prochain Tiguan

Le Volkswagen Tiguan de troisième génération est en route. Maintenant dans sa phase finale de développement et d’essais, il sera dévoilé en première mondiale cet automne et commercialisé dans le monde l’an prochain, vraisemblablement comme modèle 2025 au Canada.

À quoi ressemblera le véhicule le plus vendu de la marque allemande après sa refonte? Volkswagen nous en donne une meilleure idée aujourd’hui après la publication des premières images officielles.

Certes, le nouveau Tiguan y apparaît encore vêtu d’un camouflage, mais sa silhouette paraît plus épurée et légèrement plus arrondie. Volkswagen nous apprend qu’il mesure environ 3 cm de plus en longueur, mais que ses autres dimensions ne changent guère. Les phares redessinés sont dotés de la technologie IQ.LIGHT à haute définition.

Photo: Volkswagen

Les barres de toit sont surélevées, tandis que la lunette arrière semble avoir rapetissé. Le véhicule arbore sans surprise de nouvelles roues.

L’unique image de l’intérieur du prochain Tiguan permet de voir un décor profondément modernisé, avec une planche de bord dominée par une instrumentation numérique et surtout un grand écran central de 15 pouces en option. Oui, 15! Ce dernier sera animé par un nouveau système d’infodivertissement personnalisable.

Les commandes de chauffage et ventilation se trouvent à l’écran et beaucoup d’autres boutons ont été retirés de la console, qui se dote d’une molette avec mini affichage pour ajuster le mode de conduite, le volume de la radio et la couleur de l’éclairage ambiant. À l’instar du multisegment électrique ID.4, le sélecteur de vitesses est déplacé sur la colonne de direction.

Photo: Volkswagen

Quelques éléments de finition originaux attirent par ailleurs notre attention, comme sur le côté droit de la planche de bord et le haut des portières. Volkswagen mentionne que les sièges sont nouveaux (avec technologie ergoActive de soutien ajustable et massage en option), que le rangement est accru (incluant dans le coffre) et qu’un ensemble acoustique permet d’améliorer davantage l’insonorisation.

Sur le plan technique, le véhicule repose sur une plateforme retravaillée (MQB evo) et offrira une nouvelle suspension adaptative avec amortisseurs à deux soupapes. Comme dans la Golf GTI, un système de gestion de la dynamique vient contrôler le différentiel électronique et le freinage à chacune des roues, optimisant la maniabilité. Bonne nouvelle.

Photo: Volkswagen

Enfin, le nouveau Tiguan a été conçu pour accueillir une variété de motorisations. Le quatre cylindres turbocompressé de 2 litres sera de retour chez nous (reste à voir avec ou sans une puissance accrue) et un groupe motopropulseur hybride rechargeable risque de le suivre, Volkswagen ayant récemment manifesté son intention d’en offrir un en Amérique du Nord. Selon la norme WLTP utilisée en Europe, l’autonomie électrique serait de 100 km, ce qui est très prometteur.

Ce n’est pas tout : comme nous l’avons déjà écrit, un Tiguan 100% électrique sera produit à partir de 2026. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

