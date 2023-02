Maintenant 170 000 véhicules électriques immatriculés au Québec

Avec une hausse annuelle de près de 42 000, la plus forte à ce jour, le nombre de véhicules dits « zéro émission » qui sont immatriculés au Québec a atteint 170 592 au terme de l’année 2022 et représente 2,44% du parc automobile de la province, selon les toutes dernières statistiques de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le rapport de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ).

De ce total, 105 089 sont des modèles entièrement électriques (62%) et 65 503 sont des hybrides rechargeables (38%).

Rappelons que l’objectif du gouvernement du Québec est de 1,6 million de véhicules zéro émission d’ici 2030. Si la tendance se maintient, l’AVEQ prévoit que cette cible sera atteinte en septembre 2028 et qu’il y aura 2,8 millions de ces véhicules sur nos routes à la fin de la décennie.

En ajoutant les données de Statistiques Canada, on apprend que la belle province compte pour 42% de tous les véhicules zéro émission immatriculés au pays.

Photo: Tesla

Classement des 20 modèles les plus populaires au Québec :

Un véhicule branchable sur huit au Québec actuellement est une Tesla Model 3. La berline compacte américaine est en nette progression et elle risque fort de poursuivre sur sa lancée depuis que Tesla a réduit son prix base de 5 000 $, la rendant du même coup éligible à la subvention fédérale de 5 000 $.

En deuxième place, la Toyota Prius Prime se renouvelle complètement pour 2023. Cette hybride rechargeable japonaise gagne en puissance et pourra aussi rouler 50% plus loin en mode électrique, soit environ 60 km.

Notons également l’apparition au classement de la Chevrolet Bolt EUV, une variante légèrement plus spacieuse et plus équipée de la Bolt EV qui conserve un prix extrêmement concurrentiel dans le marché des véhicules électriques. Pour les amateurs de camionnettes, sachez que 588 Ford F-150 Lightning sont présentement immatriculés au Québec.

En vidéo : Meilleurs achats 2023 - catégorie des voitures et multisegments électriques