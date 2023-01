Circuit électrique : des tarifs majorés de 3 % dès le 1er février

Un an après l’importante restructuration des tarifs appliqués à ses bornes de recharge rapide, le Circuit électrique procédera à de nouvelles hausses le 1er février 2023.

Ce n’est pas nécessairement en raison du contexte inflationniste actuel mais plutôt du « Règlement sur les tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques » du Gouvernement du Québec, en vertu duquel les tarifs d’utilisation des bornes rapides du Circuit électrique doivent être indexés chaque année.

Ainsi, le 1er février, les tarifs horaires seront majorés de 3%. Dans le cas des bornes de 24 kW, par exemple, ce sera donc 7,53 $ l’heure, facturé à la seconde.

Avec les bornes de 50 kW, on parle de 12,77 $ l’heure, facturé à la seconde, lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90%. Le tarif horaire doublera à 25,52 $ pour le temps de recharge de 90 à 100%. Cette augmentation du prix permet de libérer plus rapidement les bornes pour les autres utilisateurs et d’éviter que les bornes soient monopolisées pour des recharges complètes.

En ce qui concerne les bornes de 100 kW, c’est plus complexe. La tarification horaire (facturée à la seconde) se fait par paliers en fonction de la puissance fournie au véhicule :

15,73 $/h - De 0 à 50 kW (niveau de charge inférieur à 90%)

31,45 $/h - De 0 à 50 kW (niveau de charge égal ou supérieur à 90%)

19,95 $/h - De 50 à 60 kW

24,18 $/h - De 60 à 70 kW

28,41 $/h - De 70 à 80 kW

32,64 $/h - De 80 à 90 kW

36,87 $/h - De 90 à 100 kW

Finalement, le prix de la recharge aux bornes rapides de plus de 100 kW est identique à celui du palier de 90 à 100 kW pour les bornes de 100 kW, soit 36,87 $ l’heure, facturé à seconde, et ce, peu importe le niveau de charge de la batterie.

Le Circuit électrique explique que ce tarif sera en vigueur jusqu’à la fin des tests aux bancs d’essais et qu’il sera révisé au moment de l’intégration permanente de ces bornes au réseau.

