Véhicules électriques : le Québec resserre sa norme pour stimuler l’offre

Le Québec compte actuellement près de 140 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables, soit 40 % de plus qu’à pareille date l’an dernier.

Le gouvernement vise à augmenter ce nombre à 1,6 million d’ici 2030, mais la disponibilité limitée des modèles qui entraîne de longues listes d’attente est un frein à cet objectif.

Voilà pourquoi Québec propose aujourd’hui de modifier sa norme sur les véhicules zéro émission (VZE) pour inciter les constructeurs automobiles à alimenter le marché québécois avec un plus grand nombre de véhicules. Comment? En rehaussant progressivement les exigences en matière de crédits que doivent accumuler les constructeurs pour ne pas s’exposer à des pénalités.

En comparaison avec la proposition de janvier dernier, l’exigence de crédits pour les années-modèles 2025 à 2029 changerait de la manière suivante :

2005 : de 12,5% à 22%

2026 : de 17,5% à 26%

2027 : de 25% à 34%

2028 : de 35% à 43%

2029 : de 50% à 53%

Les exigences de 2030 à 2035 ne seraient pas modifiées.

Photo: Mobilité Électrique Canada

« En resserrant la norme VZE, nous indiquons clairement aux constructeurs qu’ils doivent intégrer davantage le marché québécois dans leurs stratégies d'affaires et offrir à la population plus de véhicules et plus de modèles au cours des prochaines années », a déclaré le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette.

Il est à noter qu’une mesure transitoire serait mise en œuvre pour les années-modèles 2025 à 2027 afin de permettre aux véhicules hybrides rechargeables, ayant une autonomie électrique entre 50 et 80 kilomètres, d’obtenir un maximum de 0,5 crédit.

Le projet de règlement harmonise aussi en grande partie la norme VZE du Québec avec celle de la Californie, de même que celles d’autres États partenaires qui comptent ensemble pour environ le tiers du marché automobile américain.

Les nouvelles propositions règlementaires seront publiées à la Gazette officielle du Québec le 8 juin et feront l’objet d’une consultation publique jusqu’au 22 juillet 2022.

En vidéo: Le Guide de l'auto visite le Salon du véhicule électrique de Montréal