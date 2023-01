Salon de l'auto de Montréal : Deux nouvelles Prius chez Toyota

Modèle emblématique chez Toyota, la Prius se renouvelle en 2023 et elle est mise en vedette au kiosque Toyota du Salon de l’auto de Montréal.

La Toyota Prius 2023 se démarque nettement du modèle sortant, notamment grâce à son design plus osé, qui s’inspire de la Toyota Crown. Au Salon de l’auto de Montréal, Toyota expose deux versions distinctes, la Prius et la Prius Prime.

La Prius originale, maintenant avec quatre roues motrices

La Prius dite « originale » est un modèle hybride non rechargeable, la technologie qui a fait la réputation du modèle à l’échelle mondiale. La motorisation n’a pas besoin d’être branchée, il suffit de mettre de l’essence dans le réservoir et de laisser le groupe motopropulseur optimiser la consommation de carburant.

Photo: Toyota

Grâce à un nouveau moteur de 2,0 litres (contre 1,8 litre précédemment), les performances de la Prius 2023 font un bond en avant puisque la puissance passe de 121 à 196 chevaux. Mais surtout, on retient que la Prius est désormais livrée de série avec un rouage à quatre roues motrices.

Pour le reste, cette Prius de cinquième génération a l’avantage d’offrir une nouvelle allure plus invitante, de même qu’un habitacle modernisé où la technologie prend beaucoup de place. La version Limited, qui trône au sommet de la gamme, est équipée d’un écran tactile de 12,3 pouces ainsi que de commodités e luxe comme des sièges arrière chauffants et un chargeur par induction pour les téléphones cellulaires.

Photo: Toyota

La Prius Prime aussi à Montréal

La Prius Prime est un modèle hybride rechargeable qui peut être branché sur une prise de courant afin d’offrir une autonomie 100% électrique. Toyota n’a pas encore dévoilé les chiffres définitifs, mais la nouvelle batterie de la Prius Prime devrait lui permettre de parcourir une soixantaine de kilomètres sans consommer une seule goutte d’essence.

Le moteur de 2,0 litres est également un peu plus énergique que le modèle non rechargeable, avec une puissance combinée de 220 chevaux. Cela se ressent aussi sur les accélérations, puisque le nouveau modèle est désormais plus rapide de 4,6 secondes dans l’exercice du 0 à 100 km/h! Toutefois, contrairement à la Prius régulière, la Prius Prime n’est pas livrable avec un rouage à quatre roues motrices.

Photo: Toyota

Dans l’habitacle, on note l’arrivée d’un tableau de bord revu, d’un volant redessiné et d’un écran central qui peut mesurer de 8 à 12,3 pouces selon la version retenue. Apple CarPlay et Android auto sans fil, les sièges et le volant chauffants, des jantes en alliage de 19 pouces et le système de sécurité active Safety Sense 3.0 sont livrés de série dans tous les modèles.

La Toyota Prius 2023 arrive chez les concessionnaires dès le début de l’année 2023. Quant à la Prius Prime, il faudra patienter jusqu’au printemps.

En vidéo: Germain Goyer présente la Toyota Prius 2023