Les véhicules électriques ont représenté 10 % des ventes mondiales en 2022

La popularité sans cesse croissante, pour ne pas dire exponentielle, des véhicules électriques a atteint de nouveaux sommets en 2022.

Selon des données préliminaires de LMC Automotive et EV-Volumes.com rapportées par le Wall Street Journal, quelque 7,8 millions d’unités ont été vendues à travers le monde l’an dernier, une hausse de 68% par rapport à 2021.

Ceci représente environ 10% du marché mondial des véhicules neufs, une première dans l’histoire et une surprise pour plusieurs. Dans ses projections d’il y a deux ans, l’Agence internationale de l’énergie s’attendait à ce que les véhicules électriques n’obtiennent une telle part de marché qu’en 2030.

Ce sont bien sûr l’Europe (avec la Norvège en tête) et la Chine qui dominent les ventes de modèles électriques. Ceux-ci y accaparent présentement 11% et 19% du marché, respectivement.

Des projections plus récentes citées par le Wall Street Journal, comme celles de CBInsights Auto and Mobility Trends et BloombergNEF, leur donnent entre 22% et près de 40% du marché mondial d’ici la fin de la décennie. Pour y arriver, toutefois, l’industrie devra augmenter la production, réduire les délais de livraison et bien sûr contrôler la hausse des prix.

Au Canada, 7,2% des véhicules légers neufs vendus au pays dans les six premiers mois de 2022 étaient des véhicules « zéro émissions » (VZE), c’est-à-dire entièrement électriques ou hybrides rechargeables. Le gouvernement du Canada a présenté en décembre un projet de règlement en vertu duquel au moins 20% des véhicules neufs vendus au pays devront être des VZE pour l'année-modèle 2026. Ce pourcentage augmentera chaque année pour atteindre au moins 60% en 2030, jusqu’à représenter la totalité de l’offre en 2035.

Les constructeurs automobiles qui n'atteignent pas les objectifs de vente se verront imposer des sanctions en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

En vidéo : Meilleurs achats 2023 - catégorie des voitures et multisegments électriques