Une Tesla Model 3 modernisée serait en approche

Tesla n’a pas l’habitude de renouveler ses véhicules comme le font les autres constructeurs automobiles, préférant les étirer le plus longtemps possible dans leur format original mais en leur apportant continuellement des mises à jour technologiques et en changeant des composantes lorsque c’est nécessaire.

La populaire Model 3, qui a vu le jour en 2018, n’a encore jamais été rafraîchie bien qu’elle entame sa sixième année-modèle. Mais ça pourrait changer bientôt…

Selon des informations rapportées lundi par Reuters, qui s’appuient sur quatre sources et font référence à un projet connu à l’interne sous le nom de code « Highland », la berline compacte de Tesla sera modernisée en 2023. La production débuterait au troisième trimestre, donc quelque part vers l’été, tant en Chine qu’en Californie.

Tesla n’ayant plus de département des communications, il est difficile d’obtenir davantage de détails pour l’instant. Et aucune annonce de son PDG Elon Musk au moment d’écrire ces lignes, que ce soit sur Twitter ou ailleurs.

Photo: Tesla

Encore des questions

L’article de Reuters évoque surtout des changements à l’habitacle et pas tellement à l’extérieur de la voiture, avec comme objectif de simplifier encore plus le décor et l’interface. Difficile d’imaginer comment lorsqu’on voit l’intérieur déjà rudimentaire de la Model 3. Est-ce qu’un demi-volant comme propose la Model S et le Model X serait dans les plans? C’est à voir.

Qu’en est-il des performances et de la conduite? Encore là, ça demeure bien mystérieux. De façon globale, le but de Tesla serait de réduire les coûts de production, Musk ayant parlé il y a quelques mois de prix « embarrassants » et fait allusion à de possibles baisses, d’autant plus que la concurrence s’intensifie.

