70 ans après l’originale, Porsche présente une nouvelle America

Une édition spéciale de la Porsche 911 sera offerte en quantités très limitées pour 2023. Et elle sera réservée au marché nord-américain.

Cette nouvelle 911 America est construite à partir d’une version GTS Cabriolet. Elle reprend une nomenclature qui a été utilisée pour une première fois par Porsche en 1952, avec la Porsche 356 America Roadster.

Petit retour dans le temps

En 1952, Porsche était encore une jeune entreprise qui entamait à peine son aventure en sol nord-américain. Max Hoffman, premier importateur de Porsche aux États-Unis, a permis à de nombreux américains de découvrir la sportive 356, bien avant l’arrivée de la 911.

Persuadé qu’un modèle plus abordable lui permettrait de séduire davantage de clients, Hoffman a convaincu Porsche de développer une 356 plus légère pour le marché américain. La Porsche 356 America Roadster était née. On n’en construira toutefois que 16 exemplaires.

Photo: Porsche

En 1992, Porsche a réalisé un premier hommage à la 356 America avec une 911 Type 964, laquelle n’aura été construite qu’à 250 unités. Elle était dotée d’une carrosserie élargie ainsi que de quelques composantes alors réservées à la 911 Turbo.

L’America revit

70 ans après l’arrivée de la 356 America, Porsche a décidé de ramener ce nom à l’avant-scène avec une nouvelle itération, cette fois basée sur une GTS Cabriolet 2023. Dessinée par l’équipe de Porsche Exclusive Manufaktur, cette 911 pas comme les autres se démarque d’abord par sa peinture nommée Bleu Azur 356. Le cadre du pare-brise revêt une finition noir satiné, ce qui n’est offert sur aucune autre variante de la 911 actuelle. Les jantes blanches apportent un contraste évident, alors que la mention « America » apposée dans le bas des portières ne laisse aucun doute sur le modèle auquel on affaire.

Photo: Porsche

À bord, les sièges noirs sont parsemés de surpiqûres blanches et rouges, tandis que les ceintures de sécurité contrastent également par leur couleur rouge éclatante.

Pour ce qui est de la mécanique, on ne note aucun changement par rapport à la GTS conventionnelle. On a donc affaire à un moteur à six cylindres à plat biturbo de 3,0 litres qui développe 473 chevaux et 420 livres-pied de couple. Le véhicule est livré de série avec un système de gestion active de la suspension, l’ensemble Sport Chrono ainsi que des freins en aluminium à six pistons à l’avant. Seule une transmission manuelle à sept rapports est offerte.

Photo: Porsche

Malgré son nom et ses couleurs calquées sur celui du drapeau américain, la Porsche 911 America sera bel et bien vendue au Canada. Des 115 unités qui seront produite, 15 d’entre elles seront acheminées chez nous. Le prix de départ est établi à 206 190 $.

