Porsche Macan T 2023 : une nouvelle version plus dynamique

Un an après une série de retouches et d’améliorations, puis juste avant qu’arrive une version entièrement électrique, Porsche a d’autres nouveautés pour les amateurs qui se tournent vers son VUS compact. Dites bonjour au Macan T 2023!

C’est la première fois de son histoire que le constructeur allemand appose cette lettre (qui signifie « Touring » et est synonyme de conduite dynamique depuis les années 1960) sur un modèle autre que les 911 et 718.

Un meilleur équilibre

Le nouveau Porsche Macan T 2023 exploite le même moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres que le Macan de base, qui met 58,8 kilogrammes de moins sur l’essieu avant que le V6 biturbo de 2,9 litres des Macan S et GTS, réalisant un équilibre poids-performances idéal selon Porsche.

Photo: Porsche

La puissance de 261 chevaux et le couple de 295 lb-pi sont contrôlés par une boîte à double embrayage à sept rapports et un système de rouage intégral. Avec en plus l’ensemble Sport Chrono inclus de série, qui comprend le sélecteur de modes et le bouton Sport Response sur le volant, le Macan T boucle le 0-100 km/h en 6,2 secondes et atteint une vitesse de pointe de 232 km/h sur circuit.

La différence par rapport au Macan d’entrée de gamme se situe au niveau du châssis. La suspension active est incluse de série, tandis que le système de gestion de la motricité Porsche est spécialement réglé pour favoriser la transmission du couple aux roues arrière et permettre des accélérations encore plus franches en sortie de virage.

En option, la suspension pneumatique adaptative ajoute des barres stabilisatrices plus rigides afin de réduire davantage le roulis dans les courbes, alors que le système de répartition du couple Porsche Plus est adapté aux caractéristiques du modèle T pour favoriser encore plus le comportement dynamique. Tout ceci est de la musique à nos oreilles!

Photo: Porsche

Allure distinctive mais sobre

Sur le plan du design, divers éléments au fini Gris agate métallisé distinguent cette version des autres. C’est le cas de la garniture avant, des boîtiers de rétroviseurs, des fameuses lamelles au bas des flancs, du becquet au sommet du hayon et des emblèmes à l’arrière. Les sorties d’échappement sport et les garnitures des vitres latérales au fini noir très lustré retiennent l’attention également, sans oublier les jantes de 20 pouces de couleur titane foncé dérivées du Macan S.

L’habitacle du Macan T n’est pas en reste puisqu’il renferme des sièges sport au garnissage exclusif basé sur l’ensemble de cuir noir. La partie centrale des sièges avant et des sièges arrière d’extrémité est habillée du motif Sport-Tex à rayures et les appuie-têtes avant portent l’écusson Porsche en relief. Des surpiqures décoratives de couleur contrastante argentée ornent les sièges, les appuie-têtes et le volant de style GT. Naturellement, les plaques de seuil en aluminium noir portent le monogramme Macan T.

Photo: Porsche

Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à la galerie de photos pour l’admirer davantage. Le Porsche Macan T 2023 pourra être commandé au début du printemps. Son prix sera annoncé au même moment, mais attendez-vous à ce qu’il s’élève juste un peu au-dessus de 60 000 $.

