Porsche Canada se lance dans l’assurance auto et habitation

Les pires marques pour la qualité en 2022 selon J.D. Power

Comme on vous l’apprenait plus tôt cette semaine, la qualité des véhicules neufs selon la plus récente étude de la firme américaine J.D. Power. En fait, le nombre de problèmes rapportés par les propriétaires a atteint un sommet en 36 ans. Seulement neuf des 33 marques répertoriées dans le classement …