Porsche Drive : le programme de location maintenant offert à Montréal

Le programme Porsche Drive, qui propose un service de location sur demande à la journée, à la semaine ou pour plusieurs mois, est maintenant offert dans la région de Montréal.

« Après plus de 450 premières livraisons au Canada depuis la création du programme, Porsche Drive est de retour dans la grande région de Montréal, avec une offre élargie de services flexibles et pratiques offrant des choix autres que les solutions habituelles », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général de Porsche Canada.

Comment ça fonctionne? Par l’intermédiaire d’une plateforme numérique et du Centre Porsche Rive-Sud à Brossard, Porsche Drive Montréal offre à ses membres l’accès à une sélection de voitures sport, y compris la 911 et la Taycan entièrement électrique. Tous les services incluent la livraison et le ramassage effectués par un concierge à l’endroit choisi par le membre dans un rayon de 50 km du centre-ville.

Photo: Porsche

Vous prévoyez une escapade de fin de semaine, une soirée spéciale ou des vacances? La location autorise jusqu’à 400 kilomètres par jour. Les tarifs quotidiens varient de 319 $ pour un Macan à 539 $ pour une 911 pour une location d’un à trois jours. En louant une 911 pour quatre jours ou plus, le prix baisse à 469 $ par jour.

En passant, le programme inclut tous les coûts d’exploitation mais pas l’essence, la recharge (Taycan et modèles E-Hybrid) et les taxes. Des frais uniques de 750 $ pour la mise en service du programme sont aussi exigés, sauf lors d’un abonnement de trois mois à un seul véhicule.

L’abonnement mensuel à un seul véhicule Porsche, d’autre part, dure entre un et trois mois comme engagement de départ. Le coût varie de 2 650 $ à 4 900 $ selon le modèle choisi. Les assurances, l’entretien et le service de concierge sont inclus.

Photo: Porsche

Un plan d’abonnement multimodèles sera bientôt offert à Montréal également. Celui-ci permet aux membres de changer de voiture aussi souvent qu’ils le désirent, moyennant la mensualité de 4 500 $. Les seules exceptions sont les 911 GTS et 911 Targa, qui demeurent pour le moment offertes exclusivement avec abonnement à un seul modèle.

Porsche tient à préciser que plusieurs mesures sanitaires sont respectées afin de garantir la sécurité de la clientèle. Pour s’inscrire et demander un abonnement à Montréal, il suffit de visiter le site www.PorscheDriveMontreal.ca.

En vidéo : Essai routier de la Porsche Taycan GTS 2022