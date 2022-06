La Volkswagen ID.3 viendra-t-elle au Québec?

Avez-vous entendu parler de la venue possible de la Volkswagen ID.3 au Québec? Certains articles disent qu’elle ne viendra pas en Amérique du Nord, alors que d’autres disent le contraire.

Bonjour Elvin,

Volkswagen Canada n’a jamais confirmé la venue de l’ID.3 chez nous et rien n’indique que cela changera.

La Volkswagen ID.3 a été lancée en Europe en 2019. Il s’agit d’une voiture 100% électrique au gabarit similaire à celui d’une Golf. Or, pour le marché nord-américain, la stratégie de Volkswagen est de prioriser les véhicules utilitaires au détriment des voitures. C’est pour cette raison que des modèles comme la Passat et la Golf (sauf GTI et R) ont été abandonnées au profit de modèles comme le Taos et le Tiguan.

Du côté des électriques, le Volkswagen ID.4 est vendu chez nous, bien que la disponibilité soit à ce point problématique que le constructeur a temporairement cessé de prendre de nouvelles commandes.

De nouveaux modèles électriques seront éventuellement commercialisés par Volkswagen au Canada et il n’est pas impossible qu’une voiture comme l’ID.3 traverse un jour l’Atlantique pour se retrouver chez nos concessionnaires. Mais ce ne sont là que des spéculations et rien n’a été confirmé par le constructeur.

