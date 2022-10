Volkswagen veut un petit VUS basé sur l’ID.3, mais l’aurons-nous ici?

Le constructeur allemand Volkswagen a fait plusieurs annonces concernant les véhicules électriques dans les dernières heures.

Entre autres, ses modèles de performance R seront 100% à batterie d’ici 2030 (amateurs de la Golf R, vous êtes avertis) et la totalité de sa gamme deviendra électrique en Europe d’ici 2033.

Mais à plus court terme, et plus susceptible de nous intéresser ici en Amérique du Nord, Volkswagen confirme la venue vers le milieu de la décennie d’un petit VUS basé sur la voiture compacte ID.3 (que nous n’avons pas) et positionné juste en dessous de l’ID.4 (dont la demande est très forte des deux côtés de l’Atlantique).

L’ID.3 et l’ID.4 reposent sur la même plateforme MEB, bien sûr, mais la première est au moins 30 cm plus courte que le second et la compagnie y voit un vide à combler, reconnaissant que le segment est en pleine croissance. Le chef de la direction Thomas Schäfer a aussi suggéré que le design pourrait s’éloigner passablement des deux autres afin de rejoindre une clientèle différente.

Photo: Germain Goyer

Le nouveau modèle pourrait s’appeler ID.3 X dans le cadre d’une révision de la nomenclature des véhicules électriques chez Volkswagen, où la lettre « X » viendrait désigner les utilitaires. Cette option est à l’étude, a reconnu Schäfer.

Bon, ne nous emballons pas trop vite. Oui, ce ID.3 X serait plus intéressant pour les consommateurs d’ici que la ID.3. Et oui, le groupe Volkswagen projette de lancer plus 25 véhicules électriques de ses différentes marques en Amérique du Nord (dont un VUS robuste et une camionnette de la nouvelle marque Scout) d’ici 2030. Toutefois, les ID.5 (version coupé de l’ID.4) et ID.6 (à trois rangées) ne semblent toujours pas faire partie des plans même s’ils pourraient connaître un bon succès chez nous.

Les prochaines Volkswagen électriques que nous aurons sont la fourgonnette ID.Buzz et la berline ID.Aero, attendues en 2024 et destinées à devenir des porte-étendards de la marque. Pour en savoir plus, ne manquez pas la vidéo ci-dessous dans laquelle notre journaliste Germain Goyer découvre en première l'ID.Buzz sur les routes de Copenhague.

En vidéo : Premier contact avec le Volkswagen ID.Buzz