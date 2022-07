Scout : Volkswagen explique le choix du nom de sa future marque

En mai, Volkswagen a annoncé son plan visant à introduire à la fois un VUS et une camionnette électriques d’aspect robuste et aux capacités tout-terrain sur le marché nord-américain en 2026.

Les deux modèles seront conçus, développés et fabriqués aux États-Unis, mais ne seront pas commercialisés sous la bannière de Volkswagen. Plutôt, le constructeur allemand a décidé de lancer une nouvelle marque à part entière de ce côté-ci de l’Atlantique : Scout.

Pour quelle raison et pourquoi ce nom en particulier? Dans une vidéo publiée en ligne, Volkswagen explique son raisonnement.

International Harvester a lancé le Scout au tout début des années 1960 et en a fait l’un des premiers VUS sur le marché, une riposte au Jeep CJ et un solide concurrent du Ford Bronco qui a suivi en 1966. Même plus de 40 ans après sa mort, le Scout conserve une bonne base d’admirateurs aux États-Unis et certains exemplaires bien préservés se revendent aujourd’hui à gros prix.

De l’aveu même du chef de la direction sortant de Volkswagen, Herbert Diess, la compagnie n’a pas pris le marché américain assez sérieusement dans le passé. Maintenant, elle veut remédier à la situation et convaincre plus d’acheteurs. L’objectif est d’aller chercher rien de moins que 10% du marché.

Est-ce réaliste ou non? À vous d’en juger : Volkswagen détient actuellement une part de 2,2% et seulement trois marques dépassent les 10%, soit Toyota, Ford et Chevrolet. En ajoutant ses autres marques (Audi, Porsche, etc.), sa part reste inférieure à 4,5%.

Photo: Volkswagen

Bref, pour revenir à Scout, dont il possède les droits du nom depuis son acquisition de l’entreprise Navistar en 2020, le géant allemand estime qu’il fallait quelque chose qui résonne et qui touche une corde plus sensible du public américain. Sage décision en fin de compte. Et au fait, le patron de Volkswagen of America, Scott Keogh, vient de quitter son poste pour prendre en charge Scout.

Des prototypes du VUS et de la camionnette Scout sont censés voir le jour en 2023, soit trois ans avant que s’amorce la production.

