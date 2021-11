Étant donné que la Volkswagen Golf n'existe plus, que me conseillez-vous?

Je possède une Volkswagen 2017 que j’ai achetée neuve. Je prévois la changer l’an prochain. Malheureusement, j’ai appris que Volkswagen cessait la production de la Golf. Avez-vous d’autres modèles à me suggérer?

Bonjour Sylvain,

En effet, il est bien dommage que Volkswagen ne commercialise pas sa Golf régulière de huitième génération sur notre marché. En revanche, les Golf GTI et R 2022 seront vendues au pays. Si jamais votre budget vous le permet et que vous avez soif de performances, la nouvelle Golf GTI pourrait s’avérer une alternative plus qu’intéressante.

Autrement, si vous désirez demeurer dans le giron de Volkswagen et que nous vous pointez en concession, on vous dirigera assurément vers le Taos.

Photo: Germain Goyer

À moins que le format d’un véhicule utilitaire compact vous convienne et que les quatre roues motrices soient un atout pour vous, vous auriez peut-être intérêt à jeter un œil à la Jetta. Il faut savoir que pour la prochaine année, elle aura droit à une nouvelle motorisation. Introduit d’abord avec le Taos, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 L animera désormais la berline compacte de Volkswagen. De timides changements esthétiques lui seront aussi apportés. L’ensemble de la gamme profitera aussi d’une instrumentation numérique.

Si l’idée d’une compacte à hayon vous plaît, la nouvelle Honda Civic à hayon pourrait être une remplaçante intéressante de votre Golf. Nous la mettrons à l’essai au cours des prochaines semaines.

Dans le créneau, sachez que les Mazda3 et Subaru Impreza demeurent aussi de bons achats. Dans le cas de la Mazda3, elle propose un habitacle bien ficelé et procure bien du plaisir à son conducteur. Hélas, la visibilité à bord n’est pas optimale en raison notamment de son pilier C particulièrement large. Quant à la Subaru Impreza, elle ne brille pas par son raffinement et son insonorisation. Son rouage intégral est définitivement sa plus grande qualité.

