Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer L 2023 : encore plus gros!

Jeep voit encore plus grand pour l’année-modèle 2023. Ses deux nouveaux et luxueux VUS pleine grandeur, les Wagoneer et Grand Wagoneer, seront maintenant disponibles en version L à empattement allongé.

La compagnie profite du Salon de l’auto de New York qui s’ouvre cette semaine pour en faire la présentation officielle.

Espace et chargement inégalés

Les Wagoneer L et Grand Wagoneer L 2023 affichent chacun un gain d’empattement de 17,5 centimètres (7 pouces) et mesurent 30 centimètres (12 pouces) de plus au total que les modèles réguliers. En ce qui concerne le premier, Jeep parle du meilleur volume intérieur et du meilleur dégagement pour les jambes à la deuxième rangée dans la catégorie. Au niveau de la troisième rangée, l’espace pour les jambes atteint 93 centimètres (36,6 pouces) dans les deux cas.

Derrière, le Grand Wagoneer L peut transporter jusqu’à 1 252 litres de bagages, ce qui représente une augmentation de près de 50% et un sommet dans la catégorie, encore une fois. Lorsque tous les sièges arrière sont repliés, il est possible de transporter facilement des feuilles de contreplaqué de 4x8 pieds à plat!

Photo: Stellantis

Bien sûr, pour rendre le tout possible, le châssis a été modifié et renforcé abondamment. Notez que le poids des véhicules a d’ailleurs augmenté de 90 kilogrammes (200 livres) environ. Ce qui nous amène au prochain point…

Moteur Hurricane

Le tout nouveau moteur Hurricane biturbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres dévoilé récemment sera offert dans les Jeep Wagoneer L et Grand Wagoneer L 2023. Le premier aura une puissance de 420 chevaux et un couple de 468 livres-pied, alors que le second comptera sur la variante à haut rendement qui produit jusqu’à 510 chevaux et 500 livres-pied de couple. Ce moteur peut même être commandé dès maintenant avec le Grand Wagoneer 2022, le constructeur ayant autorisé une production spéciale.

Photo: Stellantis

Une boîte automatique à huit rapports gère la puissance en compagnie de l’un des trois systèmes à quatre roues motrices au menu, tandis que la capacité de remorquage peut s’élever jusqu’à 10 000 livres. Autres points techniques importants à souligner : la capacité du réservoir d’essence est accrue de 15 litres environ et de nouveaux réglages ont été apportés à la suspension (système pneumatique Quadra-Lift en option) et à la direction afin de tenir compte du gabarit surdimensionné.

Nouvel ensemble Carbide

Pour ce qui est du design extérieur, les représentants de Jeep nous ont raconté qu’ils ne voulaient pas que les modèles à empattement allongé ressemblent à des autobus scolaires, mais les proportions sont discutables. Sachez que les roues disponibles avec le Wagoneer L mesurent de 18 à 22 pouces, alors que celles du Grand Wagoneer L varient de 20 à 22 pouces.

Photo: Stellantis

Le plus petit des deux ajoute également un ensemble Carbide qui se distingue par de nombreux éléments de design au fini noir lustré et un toit panoramique à triple panneau. À l’intérieur, il réunit une nouvelle garniture hydrographique sur la planche de bord, une doublure de plafond noire, des coutures contrastantes et des sièges noirs.

Cet ensemble sera offert avec le Wagoneer 2022 dès ce printemps et avec les modèles 2023 (incluant le Wagoneer L) à partir de la deuxième moitié de l’année.

Les prix canadiens des Jeep Wagoneer L et Grand Wagoneer L 2023 seront communiqués à l’approche de leur mise en vente cet automne. La lutte se fera avec les Cadillac Escalade ESV et Lincoln Navigator L, notamment.

En vidéo : Notre essai du Jeep Grand Wagoneer 2022