147 000 $ pour ce Grand Wagoneer 1986 à moteur V8 HEMI moderne

Un Jeep Grand Wagoneer 1986 s’est vendu 115 000 $ US sur le site d’enchères virtuelles Bring a Trailer. Convertie, cette somme représente précisément 147 074 $.

Il faut savoir d’emblée que ce Grand Wagoneer n’a rien de banal. En plus d’avoir été retapé, celui-ci profite désormais d’une mécanique plus récente. En effet, le moteur V8 de 360 pouces-cube a laissé sa place à un moteur V8 HEMI provenant d’un Jeep Commander 2007. La puissance est transmise aux quatre roues via une boîte automatique à cinq rapports jumelé à un boîtier de transfert à deux rapports. Forcément, un réaménagement s’est imposé sous le capot.

Du Commander, on a également emprunté les essieux, des composantes de suspension et les freins à disque. Comme on peut le voir sur les photos, ce Grand Wagoneer n’est pas muni de ses jantes d’origine. En effet, leur diamètre est de 17 pouces plutôt que 15 pouces pour celles d’origine. Elles ont été réalisées par l’entreprise Augment Wheel Company, basée en Ontario, et elles reprennent le style d’antan. L’instrumentation d’époque a été remplacée par une instrumentation plus moderne et partiellement numérique.

Photo: Bring a Trailer

Cet exemplaire a été repeint en blanc Olympique, soit sa teinte d’origine. Évidemment, la carrosserie est agrémentée de faux bois décoratif. L’odomètre a été remis à zéro suite à sa restauration. Il affiche désormais 500 milles, soit l’équivalent de 805 kilomètres. Le vendeur était basé à Mississauga en Ontario.

Il s’agit de loin du Grand Wagoneer ayant fait le plus monter les mises sur ce site. Le précédent record remonte à 2018 alors qu’un Grand Wagoneer 1989 s’était vendu pour la somme de 79 000 $ US. Cet exemplaire avait vu sa mécanique d’origine être remplacé par un V8 LS3 provenant de General Motors.