Une compagnie peint des panneaux en bois sur des Jeep Grand Wagoneer

Les vieux Jeep Grand Wagoneer des années 1980 avec des panneaux en "bois" connaissent un gros regain de popularité depuis que le modèle a été ressuscité pour 2022. Nous vous avons d’ailleurs parlé de trois exemplaires qui se sont vendus l’an dernier pour plus de 130 000 $ sur le site d’enchères américain Bring a Trailer, dont un frôlant les 200 000 $.

Divers préparateurs et ateliers spécialisés aux États-Unis comme Wagonmaster et Classic Gentleman en profitent pour offrir aux propriétaires nostalgiques des nouveaux Wagoneer et Grand Wagoneer des ensembles de pellicules en vinyle qui imitent des panneaux de bois et leur redonnent leur aspect d’antan, dans une certaine mesure.

Permettez-nous de vous présenter une autre compagnie américaine, Motive, qui s’est donnée le même objectif mais en employant un outil différent : le pinceau. Elle a commandé 45 Grand Wagoneer qui seront envoyés chez son partenaire Aria, en Californie, où un artiste du nom de Stuart Lyman peindra à la main des sections en imitation de bois sur les côtés de chacun d'entre eux.

La peinture, évidemment protégée par une couche claire, donne un résultat plus élégant, plus facile à entretenir que le vinyle et également plus durable.

Photo: Performance Art Grand Wagoneers

Trois designs différents sont proposés : Classic Woody, Grand Adventure et Grand Touring. Les clients ont aussi le choix de l’essence du bois qu’ils souhaitent voir peinte sur le véhicule, par exemple du chêne, du séquoia ou du koa hawaïen.

Excepté pour le design Classic, Motive remplace également les roues afin d’accentuer l’allure rétro du Grand Wagoneer. D’autres options peuvent s’ajouter comme de nouveaux étriers de freins, des sorties d’échappement en inox et même… des paniers de pique-nique en bois!

Ces Performance Art Grand Wagoneers, comme on les appelle, se vendent à partir de 150 000 $ américains (environ 201 000 $ canadiens). Motive remettra une partie de l’argent à la Hagerty Driver's Foundation, qui octroie des bourses à des étudiants dans le domaine automobile.

En vidéo : Le Guide de l'auto présente le Jeep Grand Wagoneer L 2023