En vidéo : Le Guide de l’auto au volant du Jeep Grand Wagoneer 2022

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos chroniqueurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas ont fait l’essai du Jeep Grand Wagoneer 2022, un VUS pleine grandeur de luxe qui vient s'attaquer directement au Cadillac Escalade.

Le Jeep Grand Wagoneer, c'est le summum du luxe chez Stellantis. À bord, on y trouve des sièges en sellerie de cuir avec des surpiqûres, une chaîne audio McIntosh et des écrans à peu près partout!

Photo: Christophe Mallette

Toutefois, Antoine et Gabriel notent un bémol important. « Quand on regarde de plus près, on s’aperçoit qu’au niveau de la qualité d’assemblage et de finition, il y a de sérieuses lacunes », se désole Gabriel.

Par ailleurs, une autre version encore plus ostentatoire du Grand Wagoneer sera bientôt commercialisée. « Tout récemment, Stellantis a annoncé qu’ils allaient arriver avec une version L, à empattement allongé, histoire d’aller concurrencer efficacement le Cadillac Escalade pleine grandeur », mentionne Gabriel. À titre indicatif, le Lincoln Navigator, le Land Rover Range Rover et le Lexus LX600 figurent également dans la liste de modèles concurrents au Grand Wagoneer.

Photo: Stellantis

Une conduite peu inspirante

Sur le plan mécanique, le Jeep Grand Wagoneer est animé par un V8 de 6,4 litres qui produit 471 chevaux et 455 lb-pi de couple. En conduite mixte, la consommation s’élève à 16 L/100 km. « Pour un véhicule qu’on vient de lancer sur le marché — alors que le litre d’essence est passé récemment à 2 $ — on se demande… pourquoi? », se questionne Antoine.

Photo: Stellantis

Il précise toutefois qu’il s’agit d’un moteur de transition qui pourrait bientôt laisser sa place au V6 biturbo Hurricane à haute performance récemment développé par Stellantis.

Pour connaître les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article.

