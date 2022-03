Mazda dévoile son nouveau système hybride rechargeable

Mazda a dévoilé aujourd’hui en Europe le nouveau CX-60, premier véhicule de la marque japonaise à employer une motorisation hybride rechargeable (PHEV).

Bien que ce modèle ne viendra pas au Canada, sa technologie se retrouvera en option dans nos futurs Mazda CX-90 et CX-70, le premier devant remplacer le CX-9 actuel.

Incarnant une autre évolution du langage de design Kodo de Mazda (on dirait un CX-5 ou CX-50 plus corpulent, plus moderne et plus chromé), le CX-60 PHEV repose sur une nouvelle plateforme conçue pour des véhicules intermédiaires et grand format. Notez aussi le capot allongé qui résulte de la position longitudinale du moteur.

L’ingrédient de base est bien connu, soit le quatre cylindres Skyactiv-G de 2,5 litres à injection directe de Mazda. Celui-ci est jumelé à un moteur électrique de 100 kilowatts (134 chevaux) qui tire son énergie d’une batterie à haute capacité de 17,8 kWh. Une nouvelle boîte automatique à huit rapports fait également partie de l’équation.

Photo: Mazda

Ce groupe motopropulseur fournit au total 323 chevaux et un couple de 369 livres-pied – plus que tout autre VUS de Mazda. Le CX-60 PHEV peut donc accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5,8 secondes et remorquer 5 000 livres, selon la compagnie. Voilà qui est très prometteur.

En fait, Mazda a choisi de mettre un peu plus d’emphase sur les performances que sur le rendement énergétique. L’autonomie en mode électrique, elle, s’élève à 63 kilomètres d’après le protocole WLTP (à une vitesse inférieure ou égale à 100 km/h). En utilisant les normes nord-américaines plus réalistes, on pourrait s’attendre à près de 50 kilomètres comme avec les Hyundai Santa Fe PHEV et Kia Sorento PHEV.

Mazda soutient que l’architecture en question a fait l’objet de nombreuses mesures d'optimisation destinées à garantir une excellente dynamique de conduite et à procurer des sensations relevées au volant. La batterie haute tension est placée le plus bas possible et le rouage intégral fonctionne en permanence pour répartir le couple entre les deux essieux, ce qui donne une meilleure tenue de route.

Quant à l’équipement du CX-60, on note plusieurs nouveaux systèmes de sécurité active dont une caméra à 360 degrés de nouvelle génération et un dispositif de prévention des collisions aux intersections.

Photo: Mazda

Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à la galerie de photos au haut de la page pour admirer ce véhicule qui présage l’arrivée des Mazda CX-90 et CX-70 sur notre continent. Et rappelons qu’en plus de leur variante hybride rechargeable, les consommateurs pourront choisir un nouveau moteur à essence à six cylindres en ligne.

À plus long terme, soit autour de 2025, Mazda va créer une nouvelle gamme de véhicules électriques sur une plateforme exclusive. L’objectif est d’électrifier tous ses modèles d'ici 2030.

