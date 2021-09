Hyundai Tucson et Santa Fe hybrides rechargeables : voici les prix

Pour ceux qui recherchent un VUS hybride rechargeable à prix abordable, les options ne se limitent plus au Mitsubishi Outlander PHEV et au Toyota RAV4 Prime.

Avez-vous lu nos impressions du Ford Escape PHEV, qui commence enfin à arriver chez les concessionnaires? Il ne faudrait surtout pas oublier non plus les marques coréennes. Hyundai ajoute maintenant non pas un, mais deux modèles à sa gamme.

Le Tucson hybride rechargeable 2022 est disponible en deux versions : Luxury et Ultimate. Leurs prix débutent respectivement à 43 499 $ et 46 199 $, sans compter les frais de transport. Dans chaque cas, sept couleurs extérieures figurent au menu et l’habitacle revêt du cuir noir ou en deux tons de gris.

Photo: Hyundai

Un moteur turbocompressé de 1,6 litre fait équipe avec un moteur électrique de 66,9 kilowatts et une batterie au lithium-ion de 13,8 kWh. C’est le Tucson le plus puissant avec un total de 261 chevaux et un couple de 258 livres-pied. Une boîte automatique à six rapports et un rouage intégral sont de mise également.

Le Santa Fe hybride rechargeable 2022 est lui aussi disponible en deux versions : Preferred et Luxury. La première affiche un PDSF de 44 999 $ et propose uniquement un extérieur blanc avec des sièges en tissu noir à l’intérieur, ce qui est un peu dommage. La seconde, à 48 499 $, offre un choix de cinq couleurs de carrosserie, tandis que ses sièges peuvent être en cuir noir ou beige (idem pour les garnitures de portières et de planche de bord).

Photo: Hyundai

Le groupe motopropulseur de ce Santa Fe branchable est identique à celui de son petit frère. La puissance et le couple sont les mêmes. Ressources naturelles Canada nous apprend que son autonomie électrique s’élève à 50 kilomètres, mais n’a pas encore publié de chiffre pour le Tucson au moment d’écrire ces lignes. Attendez-vous à 53 kilomètres.

Dernier détail mais non le moindre : les deux véhicules et leurs deux versions sont admissibles au rabais de 4 000 $ du gouvernement du Québec pour les véhicules hybrides rechargeables dotés d’une batterie de moins de 15 kWh ainsi qu’à la remise similaire de 2 500 $ du gouvernement fédéral.

Il reste à voir les délais de commande chez Hyundai, mais gageons que vous n’aurez pas à attendre jusqu’à deux ans comme certains clients du RAV4 Prime.

