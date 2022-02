Que pensez-vous du Mazda CX-9 Kuro pour une famille de cinq?

Mon conjoint et moi avons trois enfants. Je trouve le Mazda CX-9 Kuro très beau. Croyez-vous qu’il s’agirait d’un bon véhicule pour notre famille? Nous avons une roulotte d’environ 5000 livres à tirer occasionnellement.

-------------------------

Bonjour Cynthia,

En effet, par son habillage, la version Kuro du Mazda CX-9 est visuellement intéressante. Or, dans votre situation, il ne s’agit dans de la version la plus appropriée. Les versions Kuro et Signature sont dotées de sièges capitaine séparés par une console à la deuxième rangée. Ainsi, vous serez forcée de garder la banquette de la troisième rangée chaque fois que les cinq membres de votre famille seront présents. Lorsque cette banquette est en place, le volume de chargement du coffre est considérablement réduit.

Dans votre cas, une version GS, GS-L ou GT avec une banquette à la deuxième rangée serait maintes fois plus pratique.

Or, étant donné que vous devez remorquer une charge de 5000 livres, nous vous déconseillons le Mazda CX-9. Il faut savoir que le manufacturier ne recommande pas de remorquer plus de 3500 livres avec ce véhicule.

En demeurant dans le créneau des véhicules utilitaires à trois rangées qui sont capables de remorquer suffisamment en fonction de vos besoins, nous vous orientons notamment vers les Kia Telluride, Hyundai Palisade, Honda Pilot, Dodge Durango, Volkswagen Atlas (à moteur V6) et Nissan Pathfinder (versions SV et supérieur dans la gamme).

En vidéo: les meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des VUS intermédiaires à 3 rangées de sièges