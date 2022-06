Ontario : un conducteur de pickup pincé en train de débrancher une Tesla

Hybride ou hybride rechargeable : comment faire le bon choix?

Les véhicules hybrides existent depuis plus de 20 ans déjà et leur technologie ne cesse d’évoluer et de s’améliorer. Plus récents, les modèles hybrides rechargeables (aussi appelés branchables ou enfichables) gagnent également du terrain et représentent un pas de plus vers les véhicules 100% électriques. Or, leur fonctionnement n’est pas …