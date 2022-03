En studio : quels sont les délais d'attente pour le Hyundai IONIQ 5?

Avec la pénurie de semi-conducteurs qui continue de ralentir la production de véhicules, les automobilistes doivent patienter plus que jamais avant d’obtenir leur nouveau modèle.

Au cours de cette nouvelle capsule En Studio, nos animateurs Antoine Joubert et Daniel Melançon se penchent sur le cas du Hyundai IONIQ 5, un véhicule 100% électrique très attendu et prisé par les consommateurs.

Photo: Hyundai

Avant de parler des délais de livraison, Antoine salue le design audacieux et original de l’IONIQ 5. Il ajoute que le fabricant coréen ne s’inspire pas des produits américains ou japonais pour l’esthétique. « C’est un véhicule qui est très pratique et en plus, son look! Il est charmant! », se réjouit le chroniqueur.

Il note toutefois l’absence d’un essuie-glace sur la lunette arrière, un irritant à corriger selon lui. Entre temps, Antoine propose aux automobilistes d’effectuer un traitement qui permet de faire égoutter l’eau sur la fenêtre.

Photo: Hyundai

De plus, toutes les versions de l’IONIQ 5 ont droit aux subventions gouvernementales, pour un total de 13 000 $. Dépendamment de la mouture choisie, l’autonomie varie entre 354 et 488 kilomètres.

Et les délais?

Les électromobilistes intéressés par l'IONIQ 5 devront s’armer de patience. « Hyundai avait prévu le coup. Ils savaient [qu’ils arrivaient] avec un produit intéressant », mentionne Antoine.

Photo: Hyundai

Selon lui, même si la marque coréenne a fabriqué beaucoup d’IONIQ 5, la demande surpasse l’offre. En effet, si plusieurs consommateurs n’ont attendu que quelques mois, les délais se sont accentués à plus d’un an.

Visionnez la capsule En studio au haut de cet article pour de plus amples informations sur le Hyundai IONIQ 5.