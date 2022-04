En studio : comment expliquer les longs délais d'attente pour les véhicules électriques?

De plus en plus de consommateurs se tournent vers les voitures électriques à cause de la hausse du prix de l’essence. Toutefois, les délais d’attente pour se procurer un véhicule électrique sont élevés. Qu’est-ce qui explique ce phénomène?

Dans le cadre d'une nouvelle capsule En Studio, nos animateurs Antoine Joubert et Germain Goyer se penchent sur la situation.

Photo: Volkswagen

« Les intentions d’achat des automobilistes québécois, en ce moment, sont davantage dirigées vers les véhicules électriques, plus que jamais en fait », observe Antoine Joubert. Selon lui, le problème réside dans le fait qu’il n’y a pas de disponibilité, et ce, peu importe la marque et le modèle.

Il cite en exemple Ford qui peine à fournir des Mustang Mach-E, et Volkswagen qui a dû cesser de prendre des commandes pour son ID.4. Par ailleurs, les Toyota bZ4X et Subaru Solterra débarqueront bientôt chez les concessionnaires et les carnets de commande sont déjà bien remplis.

Photo: Toyota

« Je dirais que Tesla a peut-être un peu d’avance [avec] certains modèles par rapport aux autres constructeurs », poursuit-il. Antoine explique qu’il y a une disponibilité « jugée raisonnable » chez ce constructeur américain.

