[EN VIDÉO] Antoine Joubert présente le Hyundai IONIQ 5 2022

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a présenté le Hyundai IONIQ 5 2022.

« C’est la nouvelle coqueluche des voitures électriques cette année », affirme Antoine. Il ajoute qu’il y a déjà une longue liste d’attente. « Attendez-vous à ce que l’on se rende à la fin de l’année si vous en commandez un aujourd’hui », mentionne-t-il.

Sur le plan technique, l’IONIQ 5 emploie la plateforme E-GMP qui sera utilisée exhaustivement par Hyundai, Kia et Genesis. Par ailleurs, le Kia EV6 — qui reprend cette technologie — arrive prochainement sur le marché.

Photo: Hyundai

À bord, Antoine se réjouit de l’aménagement de l’habitacle. « C’est un véhicule qui ne se compare aucunement avec, par exemple, le Hyundai Kona électrique. C’est beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux ». En effet, il est possible d’installer trois sièges d’appoint sur la banquette arrière. La capacité de remorquage s’élève à 750 kg (remorque sans frein).

L’autonomie de l’IONIQ 5 varie en fonction de la batterie (58 kWh ou 77,4 kWh) et du rouage offert (propulsion ou rouage intégral). Le modèle de base peut parcourir 354 kilomètres, alors que la déclinaison à Longue Autonomie monte la donne à 488 kilomètres.

Photo: Hyundai

Un oubli majeur…

L’IONIQ 5 ne possède pas d’essuie-glace à l’arrière. Mais pourquoi? En discutant avec Hyundai, la marque croyait que la lunette arrière était suffisamment inclinée pour qu’elle ne se souille pas. Un élément qui devra être corrigé, affirme le chroniqueur.

Photo: Hyundai

En fin d’émission, Antoine a parlé de son périple Montréal-Québec ainsi que des avantages financiers à détenir un véhicule électrique. Pour de plus amples détails en lien avec le Hyundai IONIQ 5 2022, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article!