Ford GT : une dernière édition Heritage avant de nous quitter

La Ford GT moderne, celle lancée en 2017, met fin à sa carrière en 2022 mais pas avant de proposer une septième et probablement dernière édition Heritage – la troisième qui commémore la GT40 originale de 1966.

Plus précisément, c’est un hommage aux deux prototypes légers AM GT-1 conçus par l’écurie anglaise Alan Mann Racing. Aucun n’a remporté une épreuve majeure, mais ils ont joué un rôle important dans le développement de la Ford GT qui a triomphé au Mans.

La nouvelle GT Alan Mann Heritage Edition 2022 reproduit fidèlement la combinaison de rouge avec les bandes or ainsi que le numéro 16 sur le devant et les portières (sans oublier le dessous de l’aileron arrière). Les designers ont aussi ajouté d’autres bandes de couleur Blanc glacé.

De la fibre de carbone lustrée s’expose sur les jantes de 20 pouces, le becquet avant, les jupes latérales, les coques de rétroviseurs, les volets du moteur et le diffuseur arrière. À cela se greffent des étriers de freins peints en noir avec inscription Brembo en rouge.

On retrouve également de la fibre de carbone sur les seuils de portières et la console centrale, mais ce qui retient le plus l’attention à l’intérieur de la voiture est évidemment la reproduction du numéro 16 sur les portières de même que les coutures rouges et or sur les sièges garnis de suède Alcantara. Ce même matériau recouvre le volant, les montants de toit et le plafond. D’autres garnitures dorées sont incluses tout comme des sélecteurs de vitesses au volant du même rouge que la carrosserie.

Ford amorcera la livraison des premiers exemplaires aux clients approuvés avant la fin de l’hiver.

En vidéo : Voici la Ford GT édition Heritage 2021