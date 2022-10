Ford GT LM Edition 2022 : cette fois-ci, c’est la dernière

La Ford GT moderne tire sa révérence cette année et la compagnie y va d’une toute dernière édition Heritage – une neuvième pour la génération actuelle… ou dixième si l’on compte celle de la génération 2005-2006.

La Ford GT LM Edition 2022 rend hommage aux nombreux triomphes de Ford au Mans, plus récemment en 2016 avec un trio de pilotes mené par Sébastien Bourdais. Seulement 20 exemplaires seront fabriqués et livrés à compter de cet automne, juste avant que la production de la voiture super sport à l’ovale bleu prenne fin.

La carrosserie en fibre de carbone revêt ici une peinture Argent liquide et s’accompagne de touches rouges ou bleues – au choix du client – en l’honneur de la Ford GT no 68 victorieuse au Mans. C’est notamment le cas des éléments aérodynamiques en fibre de carbone au bas de la voiture, des volets du compartiment moteur ainsi que du diffuseur arrière.

Photo: Ford

Les roues de 20 pouces ont des accents qui s’agencent au reste, alors que les étriers de freins qui se trouvent derrière sont peints en noir. Soulignons par ailleurs le double échappement en titane (imprimé en 3D) avec l’écusson « GT LM » juste au-dessus.

Un détail vraiment cool à l'intérieur

L’habitacle de la Ford GT LM Edition se démarque par ses sièges garnis d’Alcantara – rouge ou bleu pour celui du conducteur et noir pour celui du passager. Le choix de couleur se reflète également sur le bouton de démarrage.

Photo: Ford

La planche de bord combine Alcantara et cuir noir en plus d’intégrer une jolie plaque « GT LM » métallisée et numérotée. Bien sûr, la fibre de carbone est aussi en vedette dans ce décor.

Vous savez ce qui est vraiment cool? Ford a retracé le moteur de la Ford GT 2016 no 69 qui avait terminé troisième au Mans et réduit son vilebrequin en poudre pour faire la plaque métallisée en question, comme pour transférer l’ADN de la course à la route. Quelle bonne idée!

Photo: Ford

En terminant, mentionnons que la production de la Ford GT Mk II, une édition limitée exclusivement conçue pour la piste, s’arrête elle aussi cet automne après une série de 45 exemplaires.

Que fera ensuite le constructeur de Dearborn afin de plaire aux amateurs de voitures sport? Eh bien, comme on l’a vu dernièrement, la toute nouvelle Ford Mustang 2024 proposera des versions Dark Horse S et Dark Horse R pour les circuits et la course. Quant à une future sportive électrifiée, ça reste à voir, mais si le prototype de voiture d’accélération Mustang Cobra Jet 1400 de 2020 se veut un indice, ça promet!

