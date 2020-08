La nouvelle Ford GT édition Héritage 2021 est à couper le souffle

C’est dans le cadre de la Petersen Car Week, qui s’est tenu cette année de manière virtuelle, que Ford a dévoilé la plus récente mouture de sa Ford GT Héritage. Celle-ci rend hommage à la GT40 qui a remporté la course des 24 Heures de Daytona en 1966.

Il s’agit de la première Ford GT de la série Héritage à rendre hommage à une GT40 ayant participé à une autre preuve que celle du Mans. C’est d’ailleurs lors de cette course que la domination de Ferrari s’est vue menacer de manière sérieuse pour la première fois alors que les pilotes Ken Miles et Lloyd Ruby avaient 50 kilomètres d’avance sur les rivaux les plus proches.

La Ford GT édition Héritage 2021 est peinte en blanc Frozen et elle est décorée de bandes de course rouges et d’accents en fibre de carbone. On remarque d’ailleurs une asymétrie dans leur positionnement, comme c’était le cas sur le modèle de 1966. On la reconnaît également par le numéro 98 qui figure sur ses portières. Elle est montée sur des jantes dorées en aluminium forgé de 20 pouces. Celles-ci laissent entrevoir les étriers Brembo rouges.

Une fois à bord, on a droit à une combinaison d’éléments comme le volant, la voûte et les sièges en Alcantara noir et rouge.

Sur le plan de la mécanique, rien ne change. Elle est animée par le moteur V6 EcoBoost de 3,5 L qui génère une puissance de 660 chevaux.

Photo: Ford

Aussi une Ford GT Studio Collection

Parce que mettre la main sur une Ford GT produite à seulement 250 unités annuellement ne répond pas forcément aux désirs des clients les plus capricieux. Ce faisant, Ford ajoute la possibilité de personnaliser sa GT avec l’ensemble Studio Collection.

Seulement 40 exemplaires pourront recevoir ce traitement spécial au cours des années 2021 et 2022, soit les deux dernières années de production de ce supercar américain.

Celles-ci pourront être peintes de la teinte du choix du client et être décorées de bandes sur mesure pour lui.