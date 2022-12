Ford GT Mk IV 2023 : la plus extrême et seulement pour la piste

Véritable modèle phare dans la gamme, la Ford GT de nouvelle génération en était à sa dernière année de production en 2022. Celle qui rend hommage à la célèbre GT40 des années 1960 aura réussi à faire revivre une véritable icône, notamment avec ses nombreuses éditions spéciales.

Mais il reste une ultime carte à jouer pour Ford : la nouvelle GT Mk IV, la plus extrême des versions conçues exclusivement pour la piste.

Encore une fois, le bolide a été développé par Ford Performance en collaboration avec la firme ontarienne Multimatic en profitant de l’expertise gagnée dans le Championnat du monde d’endurance et le Championnat d’endurance WeatherTech de l’IMSA avec la Ford GT de course.

Photo: Ford

Cette Ford GT Mk IV 2023 adopte un plus long empattement qui accroît sa stabilité de même qu’une nouvelle carrosserie en fibre de carbone allongée et greffée de composantes aérodynamiques plus poussées. Les ailes, le capot et le pare-chocs avant sont tous redessinés, tandis que les prises d’air sur les flancs sont encore plus massives.

Son V6 EcoBoost biturbo est plus costaud avec une cylindrée accrue, que la compagnie n’a malheureusement pas précisée. Idem pour la puissance, qui sera supérieure à 800 chevaux. À titre indicatif, l’ancienne Ford GT MK II en générait 700. Le moteur est par ailleurs jumelé à une boîte de vitesses conçue pour la course.

Ford parle aussi d’une suspension retravaillée, mais ne donne pas de détails.

Photo: Ford

« Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle dans la GT de troisième génération, de sa création jusqu’à cet incroyable chant du cygne, et nous la considérons comme un chapitre important de l’histoire de Multimatic », a déclaré Larry Holt, vice-président exécutif des opérations de véhicules spéciaux chez Multimatic.

Rendant hommage à la Mk IV originale qui a gagné les 24 Heures du Mans en 1967, la nouvelle Ford GT Mk IV 2023 sera fabriquée en seulement 67 exemplaires dans l’usine de Multimatic, à Markham. Les clients intéressés peuvent se manifester sur le site web de la GT Mk IV et Ford avisera ceux qui seront retenus au cours de l’hiver. Les livraisons débuteront quant à elles vers la fin du printemps.

Au fait, le prix de base unitaire s’élève à 1,7 million $ américains, soit l’équivalent de 2,3 millions $ canadiens.