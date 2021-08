Ford GT 2022 : une Édition Héritage qui salue le prototype de 1964

L’année-modèle 2022 sera la dernière de la Ford GT, cette puissante et exclusive supervoiture que le constructeur américain a ramenée il y a cinq ans. Pour son chant du cygne, une nouvelle Édition Héritage voit le jour, celle-ci rendant hommage au prototype de 1964 qui avait fait ses débuts au Salon de l’auto de New York.

« Nous avons souligné plusieurs grands moments de l’histoire de la Ford GT, mais tout le monde dans l’équipe était unanime sur le fait que le prototype original devait servir d’inspiration cette fois-ci. C’est lui qui a fait sortir le génie créatif de la division des véhicules avancés de Ford et pavé la voie au programme de la Ford GT », raconte Mike Severson, directeur de la Ford GT.

D’ailleurs, le seul exemplaire qui reste des cinq prototypes créés à l’époque et toujours vêtu de son habillage original partage la vedette avec l’édition spéciale lors de l’événement Monterey Car Week qui se déroule cette semaine en Californie.

Photo: Ford

La Ford GT Édition Héritage Prototype 1964 arbore une carrosserie Blanc Wimbledon avec des éléments décoratifs de couleur bleu foncé, dont une bande triple qui part du toit et rejoint l’arrière. Les roues de 20 pouces, le becquet avant, les rebords latéraux, les tiges des rétroviseurs, les volets du moteur et le diffuseur arrière sont tous en fibre de carbone. Des étriers de freins Brembo peints en argent ajoutent une autre touche contrastante.

À l’intérieur, on retrouve également de la fibre de carbone sur les plaques de seuil, les montants de toit avant et la console, entre autres. Les sièges garnis de suède Alcantara bleu sont ornés de coutures argent et de logos GT. Ailleurs dans l’habitacle, le cuir côtoie le suède en abondance et d’autres garnitures qui reprennent le bleu foncé extérieur.

Photo: Ford

Pour le reste, rien ne change. La GT conserve son V6 biturbo de 3,5 litres qui développe une puissance de 660 chevaux et un couple de 550 livres-pied.

La production doit débuter en janvier 2022. Mentionnons qu’il s’agit de la sixième Édition Héritage de la Ford GT. Celle de 2021 rendait hommage à la GT40 qui a remporté la course des 24 Heures de Daytona en 1966. Elle était peinte en blanc Frozen et décorée de bandes rouges et d’accents en fibre de carbone.