La sensationnelle Ford GT est encore meilleure pour 2020

La division Ford Performance nous annonce différentes améliorations à sa GT de route pour l’année-modèle 2020.

Ça commence avec un V6 EcoBoost de 3,5 litres dont la puissance passe de 647 à 660 chevaux et la plage de couple maximal s’élargit. Ses réglages ont été optimisés (notamment au niveau des pistons) et des bobines d’allumage de plus grande capacité ont été installées.

Ensuite, le système de refroidissement a été amélioré (via un débit d’air accru et de plus gros refroidisseurs intermédiaires) afin que le moteur continue de fournir un rendement maximal à de très hautes températures.

Il respire aussi par le biais d’un système d’échappement Akrapovic en titane (de série), plus léger mais en même temps capable de faire ressentir le grondement de ses chevaux additionnels, assure Ford.

Photo: Ford

Par ailleurs, l’amortissement de la suspension est resserré en mode Piste afin de rendre la voiture encore plus agile et de mieux contrôler ses mouvements de caisse dans les enchaînements de virages rapides.

Finalement, Ford répond à la demande des clients qui souhaitaient l’ajout de bandes noires pour séparer le bleu et l’orange sur l’édition Gulf Racing.

Photo: Ford

En option, cette dernière arbore maintenant le chiffre 6 au lieu du 9 sur le capot et les flancs, en l’honneur de la GT40 1969 qui a remporté les 24 Heures du Mans avec ce numéro.

Et pour la première fois, les roues peuvent être en fibre de carbone à la place de celles en aluminium. Il est déjà possible de commander un exemplaire de la Ford GT 2020. Rappelons que la production de cette supervoiture doit cesser en 2022.

En vidéo : la Ford GT de course en action