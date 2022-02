En studio : Subaru Crosstrek ou Toyota Corolla Cross?

Ford GT90 : sensations fortes à saveur des années 90!

La Ford GT90 est l’un des concepts les plus marquants des années 90. Ses lignes sculptées et son moteur dément en ont fait rêver plus d’un. Retour sur une histoire qui mérite d’être racontée. Inspirée par la course Nous sommes à l’été 1994. John Coletti, directeur de SVT, la branche …