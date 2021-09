Confirmé : il y aura une Toyota Corolla Cross hybride

Dévoilée officiellement en juin et attendue sur le marché canadien en octobre, la toute nouvelle Toyota Corolla Cross sera bel et bien disponible en version hybride. Le hic : il faudra attendre un an pour en profiter.

Lors du lancement, le véhicule ne proposera qu’un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres qui développe 169 chevaux via une boîte à variation continue. Un rouage à traction sera inclus de série, mais une configuration à quatre roues motrices figurera aussi au menu – de quoi se démarquer davantage du Toyota C-HR.

Le site Car and Driver nous apprend que Toyota confirme maintenant l’ajout d’une version hybride quelque part en 2022, vraisemblablement pour l’année-modèle 2023.

Photo: Germain Goyer

Quel système la Corolla Cross hybride emploiera-t-elle exactement? Impossible de le savoir pour le moment. Celui des berlines Corolla hybride et Prius ne semble pas suffisant avec ses 121 chevaux au total. D’un autre côté, le système du RAV4 hybride paraît un peu démesuré, lui qui atteint 219 chevaux.

Une option très plausible est de copier la formule du Lexus UX 250h, ce petit multisegment hybride à quatre roues motrices dont le moteur à essence de 2,0 litres et les deux moteurs électriques génèrent ensemble une puissance de 181 chevaux.

Peu importe le choix de Toyota, la Corolla Cross est vouée à connaître beaucoup de succès en Amérique du Nord, même si son prix n’est pas encore annoncé. Nous aurons bientôt nos premières impressions de conduite à vous partager, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto en vous abonnant à notre infolettre!

En vidéo : On découvre la Toyota Corolla Cross 2022