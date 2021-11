Subaru Crosstrek 2022 et Toyota Corolla Cross 2022 : comparons les chiffres

Le nouveau Toyota Corolla Cross 2022 arrive ces jours-ci chez les concessionnaires du Québec. Ce nouveau véhicule utilitaire rivalisera notamment avec le Subaru Crosstrek, un véhicule fort populaire sur notre marché.

Comment ces deux utilitaires se comparent-ils? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : avantage Subaru Crosstrek

Photo: Subaru

Le Toyota Corolla Cross est animé par un unique moteur à quatre cylindres 2,0 litres qui développe 169 chevaux et 151 lb-pi de couple. Seule une boîte CVT est au menu. Le client peut choisir entre un rouage à deux ou à quatre roues motrices.

Subaru adopte une approche complètement opposée à celle de Toyota, préférant donner une panoplie d’options. La gamme débute avec un quatre cylindres 2,0 litres qui produit 152 chevaux et 145 lb-pi de couple. Le tout peut être jumelé à une boîte manuelle ou CVT.

De plus, cette même cylindrée est offerte avec un système hybride rechargeable. La puissance combinée s’élève à alors 148 chevaux, tandis que l’autonomie est limitée à 27 kilomètres. Pour ceux qui désirent plus de puissance, un moulin de 2,5 litres de 182 chevaux et 176 lb-pi figure aussi au catalogue. Finalement, toutes les variantes du Crosstrek emploient le rouage intégral.

Puisque Subaru propose une plus grande variété de groupes motopropulseurs en plus d’un modèle hybride enfichable, le Crosstrek remporte facilement cette manche.

Consommation : avantage Subaru Crosstrek

Photo: Germain Goyer

Sans surprise, le Subaru Crosstrek gagne également dans cette catégorie grâce à sa mouture hybride rechargeable, dont la consommation moyenne s’élève à 6,7 L/100 km.

Équipé du moteur 2,0 litres, le VUS boit 7,9 L/100 km (9,4 L/100 km avec la boîte manuelle) à la pompe. Avec le 2,5 litres, la donnée monte à 8,0 L/100 km.

En ce qui concerne le Corolla Cross, la version dotée du rouage à traction affiche une cote de 7,3 L/100 km et grimpe à 7,8 L/100 km avec les quatres roues motrices.

Côté pratique : avantage Toyota Corolla Cross

Photo: Toyota

Ces deux VUS sous-compacts peuvent accueillir un maximum de cinq passagers. Leur capacité de remorquage est identique : 680 kg (1 500 lb). Par ailleurs, le diamètre de braquage est aussi très similaire.

Malgré tout, le Toyota Corolla Cross remporte cette manche grâce à son aménagement plus volumineux. En abaissant les sièges, la capacité varie entre 1 841 et 1 869 litres, contre le Crosstrek qui offre entre 1 220 et 1 565 litres.

Lorsque la banquette est relevée, le Corolla Cross propose un coffre d’une dimension 680 à 736 litres. Le Subaru, quant à lui, fournit de 447 à 588 litres. Notez que les volumes dépendent des versions et des options choisies pour chaque véhicule.

Sécurité : information non disponible

Photo: Toyota

Au chapitre de la sécurité, le Subaru Crosstrek hybride détient la distinction Top Safety Pick + de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Les autres versions du Crosstrek ne sont pas en reste et bénéficient de la mention Top Safety Pick.

Étant donné qu’il s’agit d’un nouveau modèle, le Toyota Corolla Cross n’a pas encore été évalué par l’IIHS au moment d’écrire ces lignes.

Du point de vue technologique, les deux véhicules proposent des aides à la conduite semblables. Toyota utilise la suite Safety Sense 2.0 et Subaru emploie l’ensemble EyeSight. Plusieurs systèmes de sécurité active sont donc au menu.

Intégration technologique : égalité

Photo: Toyota

Vous retrouverez essentiellement les mêmes technologies et fonctionnalités à bord. Il s’agit d’une question de préférence.

De série, les deux modèles sont compatibles avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. Le système d’infodivertissement est flanqué d’un écran de sept pouces chez Toyota et 6,5 pouces chez Subaru. Les manufacturiers fournissent aussi un moniteur de huit pouces.

Une chaîne sonore haut de gamme est disponible. Au poste de pilotage, l’instrumentation mesure 4,2 pouces pour les deux VUS. En option, le Toyota offre sept pouces et le Subaru, 6,3 pouces.

Prix : égalité

Excluant la version hybride du Crosstrek, la gamme de prix de ces deux VUS est très comparable.

Toyota Corolla Cross 2022

L (traction) : 24 890 $ L (intégral) : 26 290 $ LE (traction) : 27 090 $ LE (intégral) : 28 490 $ LE Premium : 30 590 $ XLE : 33 990 $

Subaru Crosstrek 2021

Commodité : 23 795 $ Commodité (avec EyeSight) : 25 795 $ Tourisme : 26 195 $ Tourisme (avec EyeSight) : 28 195 $ Outdoor : 29 995 $ Sport : 28 795 $ Sport (avec EyeSight) : 31 395 $ Limited (avec EyeSight) : 34 495 $ Limited (avec EyeSight, électrique rechargeable) : 42 595 $

Les montants correspondent au prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF).

Garanties : égalité

Photo: Toyota

Les deux constructeurs nippons proposent exactement les mêmes garanties.

Base : 3 ans/60 000 km

Motopropulseur : 5 ans/100 000 km

Perforation : 5 ans/kilométrage illimité

La protection du système hybride pour le Subaru Crosstrek est de 8 ans/130 000 km.