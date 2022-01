Un pirate dit avoir pris le contrôle de 25 voitures Tesla dans le monde

Le vol électronique de véhicules est une chose, mais prendre le contrôle d’une voiture à distance en est une autre.

David Colombo, un expert en cybersécurité et piratage âgé de seulement 19 ans, affirme sur Twitter avoir découvert une faille informatique dans les systèmes de Tesla lui permettant d’accéder à plus de 25 voitures de la marque se trouvant dans 13 pays à travers le monde.

Il serait capable de voir si une personne se trouve à bord, de déverrouiller les portières, de contrôler les vitres, la radio et les phares, de démarrer le véhicule et de désactiver les fonctions antivol simplement à l’aide de son ordinateur.

Nevertheless I now can remotely run commands on 25+ Tesla‘s in 13 countries without the owners knowledge.

Regarding what I‘m able to do with these Tesla‘s now.

This includes disabling Sentry Mode, opening the doors/windows and even starting Keyless Driving.

[2/X]