Le système de chauffage des Tesla sous la loupe de Transports Canada

Tesla défraye beaucoup les manchettes depuis le début de l’année et, une fois sur deux, pour de mauvaises raisons. Voilà que Transports Canada vient d’ouvrir une enquête à propos du système de chauffage des Tesla Model 3 et Model Y après avoir reçu 16 plaintes de consommateurs.

Le ministère chargé de la sécurité dans les transports se dit inquiet que le mauvais fonctionnement du système de chauffage et de climatisation puisse affecter le désembuage et le dégivrage du pare-brise, compromettant ainsi la visibilité pour le conducteur.

Tesla travaille déjà sur un correctif et est courant de l’enquête, qui pourrait éventuellement mener à un rappel, car il s’agit d’un enjeu de sécurité. Du côté des États-Unis, aucune procédure similaire n’a été entamée pour l’instant.

Selon le site Drive Tesla Canada, plusieurs propriétaires de Model 3 et Model Y des années-modèles 2020 et 2021 ont connu des problèmes avec la pompe à chaleur lors de journées particulièrement froides, et ce, même après que la compagnie ait remplacé des capteurs défectueux dans la pompe en question. Le logiciel qui contrôle la pompe pourrait devoir être reprogrammé.

Au fait, le site de Tesla Canada réunit une série de conseils pour maximiser l’utilisation de ses véhicules par temps froid ou encore faire face à la neige et la glace.

C’est donc un dossier à suivre pour les prochaines semaines, tout comme la saga du Tesla Cybertruck. Selon une source citée par l’agence de presse Reuters, le début de la production de la camionnette électrique viendrait d’être repoussé à la fin de l’hiver 2023. Le PDG Elon Musk doit présenter les résultats financiers de Tesla pour 2021 lors d’une conférence le 26 janvier et on aura par le fait même une mise à jour sur les futurs produits de la compagnie.

