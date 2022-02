Chauffage défectueux : le Ford Mustang Mach-E pointé du doigt

Les Honda CR-V 2020 ont-ils des problèmes de chauffage et de moteur?

Bonjour, je voudrais savoir si le Honda CR-V 2020 est concerné par les problèmes d’essence qui se mélange dans l’huile et de chauffage trop faible dans l’habitacle. ------------------ Bonjour Benoît, Officiellement, seuls les Honda CR-V 2017 et 2018 sont affectés par des problèmes de moteur et de chauffage. Honda a …