Hennessey construira une voiture électrique à 6 roues de 2 400 chevaux

Le célèbre préparateur texan Hennessey, spécialiste des véhicules modifiés et de haute performance, ne compte pas en rester à sa nouvelle hypervoiture Venom F5. En effet, il vient d’annoncer son intention de lancer sa première voiture électrique en 2026 en publiant une ébauche et des spécifications qui laissent bouche bée.

Le projet, qui porte actuellement le nom « Deep Space » et qui se veut « l’équivalent contemporain d’une Bugatti Royale », consiste en un véhicule à six roues et à quatre places dans une configuration 1+2+1, le siège du conducteur étant placé au centre de la première rangée. Il atteindrait une longueur d’environ six mètres.

Les six moteurs électriques (un par roue) seraient en mesure de générer une puissance hallucinante de 2 400 chevaux – de loin supérieure aux Lotus Evija and Pininfarina Battista – et de permettre des accélérations de 0 à 320 km/h plus rapides qu’avec n’importe quel autre bolide à quatre places sur la planète.

Photo: Hennessey

Hennessey avait déjà songé à faire une voiture sport électrique dans le passé, mais le poids de la batterie capable de générer des performances à la hauteur de ses attentes l’en a découragée. La compagnie s’est donc dit : pourquoi ne pas créer un nouveau genre de véhicule, plus lourd mais aussi plus spacieux?

Hennessey, qui affirme que le développement est déjà bien entamé, entend produire un maximum de 105 exemplaires et de les vendre 3 millions $ américains chacun. L’un d’eux a même déjà été réservé par un client de la Venom F5.

Photo: Hennessey

« Je ne sais pas combien il y a d’autres gens comme ça, mais je sais que dans ce marché, plusieurs veulent conduire quelque chose de totalement différent de leurs amis et de leurs rivaux », a déclaré le patron John Hennessey dans une entrevue à Autocar.

On a drôlement hâte de voir ça en vrai!

