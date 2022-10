Hennessey pousse la Mustang Shelby GT500 à 1204 chevaux

La gamme de la Ford Mustang devient soudainement moins attrayante alors que la toute puissante Shelby GT500 est retirée pour 2023 et que le modèle 2024 de nouvelle génération a été dévoilé. Cependant, l’ultime Mustang n’a pas dit son dernier mot.

Sans égaler la Shelby GT500 Code Red de 1 300 chevaux de Shelby American, le préparateur texan Hennessey Performance, créateur de la prodigieuse Venom F5, fait les manchettes cette semaine avec un bolide appelé Venom 1200 Mustang GT500.

Estimant que le V8 surcompressé de 5,2 litres de Ford n’est pas exploité à son plein potentiel malgré ses 760 chevaux, les ingénieurs de Hennessey ont réussi à injecter plus de 400 chevaux pour un total ahurissant de 1 204 – une augmentation de 58%, rien de moins. Le couple, lui, bondit de 625 à 902 lb-pi. Petit détail : le moteur doit s’abreuver de carburant E85 pour atteindre ces chiffres.

Photo: Hennessey Performance

Comment y sont-ils arrivés? D’abord en installant un surcompresseur de 3,8 litres, un système d’admission à gros débit, de nouveaux injecteurs et conduits d’alimentation ainsi qu’un séparateur air-huile. Ensuite, de multiples pièces comme les courroies et les connexions ont été renforcées, tandis que la boîte de vitesses à double embrayage a été reprogrammée pour gérer ce méga surplus de puissance. On note aussi des renforts additionnels sous le capot.

Aucun temps d’accélération n’est donné, malheureusement. En temps normal, la plus explosive des Mustang de production va de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes environ, atteint le quart de mille en un peu plus de 11 secondes et file jusqu’à 290 km/h.

Au coût régulier de la Shelby GT500, les clients devront ajouter un supplément de 59 950 $ américains pour obtenir l’un des 66 exemplaires de la Venom 1200 Mustang GT500. Chacun de ceux-ci possède des écussons spécifiques et une plaque numérotée. En option, moyennant 4 950 $, il est possible d’avoir la carrosserie peinte aux couleurs de la Ford GT40 qui a remporté les 24 Heures de Daytona en 1966.

Photo: Hennessey Performance

« Nous avons élevé la Shelby GT500 au rang des supervoitures, affirme le fondateur et chef de la direction, John Hennessey. Seulement une poignée de véhicules dans le monde offrent autant de puissance à un tel prix. »

Pour les amateurs de performance et de muscle cars modernes qui ne veulent encore rien savoir de passer à l’électrique, pas même d’un bolide d’accélération comme la Mustang Cobra Jet 1400, c’est le temps d’en profiter!

