La Hennessey Venom F5 arrive et elle est sensationnelle

Un peu plus de trois ans après sa première apparition sous forme de concept au Salon de la SEMA à Las Vegas, la sensationnelle Hennessey Venom F5 se dévoile enfin dans sa version de série finale et sonne le début d’une nouvelle ère pour le préparateur texan.

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a le look et les munitions pour s’imposer parmi les supervoitures les plus exclusives et époustouflantes de la planète. Son nom, en passant, fait référence au plus haut niveau de force des tornades sur l’échelle de Fujita.

Commençons d’abord avec le moteur, un V8 biturbo de 6,6 litres conçu à l’interne par Hennessey et surnommé « Fury ». Il génère une puissance de 1 817 chevaux à 8 000 tours/minute et un couple de 1 193 livres-pied à 5 000 tours/minute, rien de moins.

Photo: Hennessey

Puisque la Venom F5 ne pèse que 1 360 kilos (2 998 livres), elle peut accélérer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et de 0 à 200 km/h en moins de cinq secondes. Elle serait capable de dépasser les 500 km/h, exploit qui sera validé durant la première moitié de 2021 lors d’un essai officiel sur la piste d’atterrissage du Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride.

Le record actuel de 508 km/h est détenu depuis tout récemment par la SSC Tuatara.

« Nous sommes super excités de repousser les limites afin d’établir le record de la voiture de production la plus rapide au monde, mais la Venom F5 ne se résume pas qu’à la vitesse et à la puissance, affirme le fondateur et directeur de Hennessey, John Hennessey, qui parle d’une véritable décathlonienne. C’est une voiture qui offre une superbe maniabilité, la qualité est exceptionnelle, il y a plus de 3 000 pièces sur mesure, les matériaux sont exquis et tout se veut un bel hommage aux 30 ans de la marque. »

Tous les aspects de la conception et du développement de la Venom F5 de série ont bien sûr été chapeautés par John Hennessey, mais celui-ci doit également une fière chandelle au légendaire pilote et ancien directeur des véhiculés de performance de GM, John Heinricy, qui s’est occupé de la dynamique et du châssis. À propos, quelques derniers ajustements doivent encore être apportés avant que les premières unités aillent rejoindre leurs propriétaires.

La structure monocoque de la Venom F5 fait à peine 86 kilos et se compose de fibre de carbone tout comme l’ensemble de la carrosserie ultra aérodynamique, allant du becquet avant jusqu’au subtil aileron arrière.

Photo: Hennessey

Les roues de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 mesurant respectivement 265 et 345 millimètres de largeur. Elles sont reliées à une suspension à doubles leviers triangulaires avec amortisseurs Penske et ralenties par des freins à disques en carbone-céramique de 390 millimètres avec étriers Brembo à six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière.

Pour ce qui est du poste de pilotage inspiré à la fois d’un bolide de F1 et d’un avion de chasse (on le voit surtout par le volant), il place le conducteur dans un environnement résolument sportif et luxueux. Ajoutons en terminant que cinq modes de conduite sont proposés : Sport, Wet (mouillé), Drag (accélération), Track (piste) et F5. Non, pas de mode Éco!

Photo: Hennessey

Seulement 24 exemplaires de la Hennessey Venom F5 seront fabriqués et livrés à compter de 2021, chacun coûtant au minimum la somme de 2,1 millions $ américains (environ 2,7 millions $ canadiens). S’ils ne sont pas tous déjà réservés, dépêchez-vous!

