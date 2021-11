SP Chaos : 3 065 chevaux, vraiment?

Le nouveau fabricant grec Spyros Panopoulos Automotive a dévoilé virtuellement cette semaine ce qu’il appelle la première ultravoiture au monde. Portant le nom Chaos, celle-ci vise à basculer l’ordre établi dans l’univers des plus grandes exotiques de la planète.

Les chiffres avancés par la compagnie nous laissent bouchée bée, pour ne pas dire incrédules. Êtes-vous prêt? Les voici…

La Chaos exploite un V10 biturbo de 4,0 litres développé à l’interne et jumelé à une boîte à double embrayage. Ce moteur est disponible en deux niveaux de puissance. En version Earth, il génère pas moins de 2 049 chevaux et un couple de 1 025 livres-pied, avec une limite de régime frôlant les 11 000 tours/minute. Selon SP, c’est suffisant pour atteindre 100 km/h en 1,9 seconde, 300 km/h en 7,9 secondes et le quart de mille en 8,1 secondes.

Photo: SP Automotive

Déjà là, ce sont des chiffres absolument exceptionnels, mais il y a mieux encore. En version Zero Gravity, le même moteur produit – tenez-vous bien – 3 065 chevaux et un couple de 1 463 livres-pied, tandis que son régime maximal grimpe à environ 12 000 tours/minute!

SP prétend que l’accélération est plus rapide qu’une F1 ou toute autre voiture jamais construite, avec un temps de 1,55 seconde pour le 0-100 km/h, 7,1 secondes pour le 0-300 km/h et 7,5 secondes pour le quart de mille. C’est une seconde de moins que la Rimac Nevera entièrement électrique, qui détient le record avec 8,58 secondes. Il est aussi question d’une vitesse de pointe supérieure à 500 km/h, ce qui serait supérieur aux vélocités atteintes par la SSC Tuatara et la Bugatti Chiron Super Sport.

Photo: SP Automotive

Aucun de ces chiffres n’a toutefois encore été validé concrètement, remarquez. La Chaos effectuera une tentative de record de vitesse sur la piste allemande de Ehra-Lessien lors d’un événement commandité par Red Bull quelque part en 2022 ou 2023, dit-on. Sa première sortie publique doit avoir lieu dans les prochains mois et l’équipe de l’émission Top Gear sur BBC est déjà confirmée pour un essai indépendant.

En passant, c’est une très bonne chose que les ingénieurs aient choisi des disques de 19 pouces à l’avant et de 17,4 pouces à l’arrière pour ralentir les énormes roues qui mesurent 21 et 22 pouces. Les étriers de freins sont imprimés en 3D, par contre.

Photo: SP Automotive

Au-delà de ses performances, cette ultravoiture grecque en met plein la vue par son design radical qui ne laisse aucune marge d’erreur. Il y a à peine de l’espace entre la carrosserie et le sol. Ajoutez à ça un long porte-à-faux avant et vous avez la recette parfaite pour endommager le véhicule à la moindre bosse ou entrée inclinée. SP promet par ailleurs « le meilleur aérodynamisme jamais réalisé sur une voiture » et un appui au sol comparable à une monoplace de F1.

Enfin, l’habitacle est sportif et futuriste à souhait, regorgeant de fibre de carbone, d’Alcantara, de titane et d’autres matériaux exotiques. Le volant de style aviation intègre un écran tactile et il y a d’autres écrans du côté passager. Seulement quelques boutons physiques demeurent, mais on retrouve aussi un affichage tête haute. De plus, des caméras à reconnaissance faciale lisent les expressions du conducteur afin d’adapter la voiture au style et à l’humeur de ce dernier.

Photo: SP Automotive

La production de la SP Chaos sera limitée à 20 exemplaires pour chaque continent et la vente se fera bizarrement par l’entremise de la compagnie Sotheby’s. Une première livraison est prévue au début de 2022, selon ce que rapporte le site CarScoops. Quant au prix, il s’élève à 5,5 millions d’euros pour la version de 2 049 chevaux et à 12,4 millions d’euros pour celle à 3 065 chevaux.

