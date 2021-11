Pénurie de puces : GM fait sauter les sièges chauffants

Les choix déchirants se poursuivent pour General Motors. Face à la pénurie de semi-conducteurs, le géant américain a décidé de ne plus offrir l’option des sièges chauffants dans plusieurs véhicules qui iront sur les chaînes de montage à compter de cette semaine.

Les modèles visés ne seront pas équipés non plus de sièges ventilés. On parle des Chevrolet Colorado, Blazer, Equinox, Silverado et Traverse (excepté les versions High Country) ainsi que des GMC Canyon, Terrain, Sierra et Acadia (excepté les versions Denali), et ce, vraisemblablement pour toute la durée de l’année-modèle 2022.

Ce n’est pas tout : le volant chauffant disparaîtra de plusieurs de ces véhicules de même que des VUS pleine grandeur, soit les Chevrolet Tahoe et Suburban et les GMC Yukon et Yukon XL, à partir du 22 novembre.

Photo: GMC

Les concessionnaires ont été informés de la nouvelle vendredi dernier, selon ce que rapporte le site Automotive News. Évidemment, c’est une décision assez drastique – et quand même curieuse – quand on pense à quel point les volants et les sièges chauffants sont devenus monnaie courante.

Une récente étude de la firme de recherche et de consultation AutoPacific nous apprenait que les sièges chauffants arrivent en tête de liste des éléments que les consommateurs veulent le plus retrouver dans leur prochain véhicule. Les sièges ventilés figurent en neuvième place.

Pourront-ils être installés chez le concessionnaire lorsque les pièces manquantes seront disponibles? La question est en train d’être étudiée.

Photo: Chevrolet

Une consolation pour les nouveaux acheteurs : GM a prévu leur allouer un crédit variant de 150 $ à 500 $. De plus, le constructeur dit être en mesure d’offrir à nouveau certaines commodités qui avaient été sacrifiées dans les dernières semaines, comme l’affichage numérique de la température, l’alerte d’angle mort latéral et l’assistant de conduite Super Cruise.

Il est également encourageant de voir que la production de véhicules a repris dans la vaste majorité des usines nord-américaines de GM, dont l’usine ontarienne CAMI à Ingersoll, qui fabrique l’Equinox. Les inventaires des concessionnaires commencent à se regarnir petit à petit.

En vidéo : GMC présente le Sierra 2022