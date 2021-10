Étude : voici ce que les gens veulent le plus dans leur prochain véhicule

Les constructeurs automobiles s’efforcent de plus en plus d’intégrer de nouvelles technologies et commodités dernier cri dans leurs véhicules, et ce, dans l’espoir d’attirer un plus grand nombre d’acheteurs. Pensons à toutes les différentes aides électroniques à la conduite.

Or, ce n’est pas toujours ce que les gens désirent réellement.

Afin de jeter plus de lumière sur la question, la firme de recherche et de consultation AutoPacific a sondé près de 90 000 personnes ayant récemment fait l’acquisition d’un véhicule, dont plus de la moitié qui envisagent de répéter l’expérience dans un futur pas très éloigné.

Elle leur a soumis une centaine de choix et découvert ce qu’ils veulent le plus retrouver dans leur prochaine voiture. Le top 10 ressemble à ceci :

Sièges chauffants – 66% Surveillance des angles morts – 60% Capteurs de stationnement avant et arrière – 55% Quatre roues motrices – 54% Avertisseur de sortie de voie – 54% Apple CarPlay et/ou Android Auto – 53% Siège du passager avant à réglage électrique – 52% Éclairage d’appoint à DEL – 52% Sièges ventilés – 50% Siège du conducteur avec mémoire de position – 49%

Photo: Honda

Ces résultats diffèrent quand même beaucoup de ceux de l’an dernier, alors que les caméras de tableau de bord, les affichages tête haute et les mises à jour logicielles à distance se voulaient les caractéristiques les plus recherchées. Est-ce que les consommateurs sont devenus plus raisonnables ou pragmatiques depuis la pandémie? C’est possible. Quand on regarde le top 5 de 2021, on constate que ce sont tous des items qui font une différence concrète dans le quotidien des conducteurs et qui les aident directement, sans rien de compliqué ni de trop intrusif.

Les sièges, en particulier, semblent être très importants pour beaucoup de gens. Ils veulent du confort et de la polyvalence et c’est bien normal. À ce propos, une étude de J.D. Power nous apprenait ce mois-ci que Honda, Hyundai, Nissan, Chevrolet, Ram, Ford et Lexus se démarquent des autres en termes de qualité et de satisfaction des sièges.

Maintenant, qu’en est-il des commodités qui intéressent le moins les automobilistes? AutoPacific nous donne les cinq qui sont le moins populaires, toujours en fonction du pourcentage des gens qui voudraient les avoir dans leur prochain véhicule :

Application d’achat via le système multimédia –12% Dispositifs biométriques – 9% Commande gestuelle – 9% Services de valet ou conciergerie – 7% Conduite autonome sans volant – 7%

Photo: Tesla

Le dernier point est révélateur, car malgré tous les efforts qui sont investis pour développer des véhicules semi-autonomes et éventuellement autonomes, on voit que ce n’est pas ce que les consommateurs recherchent, possiblement parce qu’ils ne font pas encore confiance à la technologie ou parce que, comme nous, ils aiment trop conduire!

Et vous, que désirez-vous retrouver dans votre prochain véhicule?

