Toyota Corolla Cross 2022 : rattraper le temps perdu

Pour bien saisir l’engouement entourant l’arrivée du Toyota Corolla Cross 2022, il faut se remémorer la disparition de la Matrix et le pétard mouillé que représente le C-HR.

C’est en 2014 que la très populaire – au Québec ! – Toyota Matrix a tiré sa révérence. Après un bref passage chez Scion avec l’appellation iM, elle est momentanément devenue la Corolla iM. Puis, en 2019, Toyota est finalement débarquée avec une nouvelle compacte à cinq portes : la Corolla à hayon. Bien que sa bouille soit franchement sympathique et qu’elle soit relativement plaisante à conduire lorsqu’on opte pour la manuelle, elle est infiniment moins pratique que la défunte Matrix.

Quant au C-HR, il était initialement prévu qu’il soit commercialisé sous la bannière Scion. Or, lorsqu’il est arrivé sur le marché en 2018 pour tenter de répondre à la demande grandissante dans le segment des véhicules utilitaires sous-compacts, Scion était déjà morte, enterrée et oubliée. Avec sa silhouette polarisante et l’absence de l’offre des quatre roues motrices, le C-HR n’a jamais réellement été un concurrent de taille pour les Honda HR-V, Subaru Crosstrek et Nissan Qashqai.

Avec le Toyota Corolla Cross 2022, le vent s’apprête à tourner. Sur les routes sinueuses de l’Outaouais, Le Guide de l’auto l’a mise à l’essai à l’occasion du lancement canadien du modèle.

Photo: Germain Goyer

Une seule mécanique… pour le moment

La formule se cachant derrière le Corolla Cross est fort simple : on emprunte la plateforme de la Corolla (TNGA-K) ainsi que sa mécanique et on enveloppe le tout dans une robe de VUS. Enfin, on ajoute les quatre roues motrices en option, ce qui n’est pas offert avec la berline ni même avec la version à hayon.

Sous le capot, on retrouve donc un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,0 L, bon pour 169 chevaux et 151 livres-pied de couple. Le tout est jumelé à une transmission à variation continue. Cette formule n’éveillera aucune passion et décevra les amateurs de conduite. Or, pour une personne à la recherche d’un petit VUS à bord duquel il ne manque pas grand-chose et pour lequel nous prévoyons une grande fiabilité, le Corolla Cross est un excellent candidat.

Soyons bine clair, le Corolla Cross ne se démarque pas des autres VUS du segment par son comportement routier. Il effectue bien le travail, mais n’épate pas outre mesure.

Photo: Germain Goyer

Il faut savoir que la géométrie des suspensions arrière diffère en fonction du rouage choisi. En effet, on retrouve une poutre de torsion dans le cas des versions L et LE à roues motrices avant alors que les versions à quatre roues motrices profitent de suspensions indépendantes à l’arrière. Le comportement est ainsi légèrement bonifié dans le cas d’une version à quatre roues motrices.

Pour ce qui est de la consommation, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 7,3 L/100 km en conduite combinée pour une version à roues motrices avant. Cette cote grimpe à 7,8 L/100 kmdans le cas d’une version à quatre roues motrices. Au terme d’un bref essai d’environ 140 kilomètres dans des conditions idéales au volant d’un Corolla Cross à quatre roues motrices, l’ordinateur de bord affichait une consommation plutôt raisonnable de 7,4 L/100 km.

Photo: Germain Goyer

Une version hybride à venir l’année prochaine

D’abord offert uniquement avec un moteur à essence traditionnel, le Corolla Cross adoptera prochainement une motorisation hybride. Toyota Canada nous a confirmé cette information dans le cadre de l’évènement média auquel Le Guide de l’auto a pu assister.

Il s’agit d’une décision logique, considérant que Toyota propose déjà une large gamme de véhicules hybrides. Qui plus est, la catégorie des utilitaires sous-compacts propose peu de choix en matière d’hybridation, mis à part le Subaru Crosstrek hybride rechargeable.

Toyota s’est toutefois gardé de nous donner davantage de détails concernant la mécanique, les cotes de consommation, l’échelle de prix ou encore la date d’arrivée estimée de cette variante.

Photo: Germain Goyer

À bord

Personne ne sera étonné d’apprendre que l’habitacle de la Corolla Cross ressemble à celui d’une… Corolla.

Bien que certains conducteurs trouveront l’assise des sièges avant un peu courte, la position de conduite est quasi optimale pour un VUS sous-compact. La version L est munie d’un écran tactile de 7 pouces. L’écran mesure un pouce de plus dans le cas des versions supérieures. Comme avec les autres produits Toyota, la qualité graphique est assez moyenne.

Photo: Germain Goyer

À l’arrière, le dégagement pour la tête est particulièrement généreux. Or, certains trouveront que le dégagement pour les jambes est un peu juste.

Il faut également savoir que l’espace de chargement est réduit si on opte pour une version à quatre roues motrices. En effet, le coffre peut loger jusqu’à 750 L pour une version traction dont le plancher est nettement plus bas. Il faut se contenter de 713 L avec les quatre roues motrices.

Soulignons que toutes les versions du Toyota Corolla Cross sont livrées de série avec l’ensembe de sécurité active Toyota Safety Sense 2.0, qui regroupe plusieurs technologies d’aide à la conduite.

Photo: Germain Goyer

Combien?

Le Toyota Corolla Cross 2022 est offert à partir de 24 890 $ pour une version L à roues motrices avant. Quant à la version de milieu de gamme LE, elle affiche un prix d’entrée de 27 090 $. Dans les deux cas, il suffit d’ajouter 1400 $ pour obtenir les quatre roues motrices. Au sommet de la gamme, on retrouve la version XLE dont le prix a été établi à 33 990 $.

À l’allure complètement dépouillée, la version L n’a rien de bien attirant : roues d’acier et enjoliveurs, absence de longerons de toit, vitres non teintées, etc.

Cela dit, nous ne nous recommandons pas non plus de jeter votre dévolu sur une version XLE à plus de 36 000 $. Nous sommes d’avis qu’une version LE à deux ou quatre roues motrices en fonction de vos besoins représente l’achat le plus sensé de la gamme.

Les premiers exemplaires du Corolla Cross 2022 arrivent ces jours-ci chez les concessionnaires Toyota du Québec.