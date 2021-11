Quelle est la valeur d'une Toyota Matrix 2009?

Ma conjointe possède une Toyota Matrix 2009 AWD à moteur 2,4 litres avec 180 000 km au compteur. Elle désire la vendre et nous aimerions avoir une idée du prixqu'elle pourrait demander. Elle veut acheter le nouveau Corolla Cross 2022. Merci!

--------------

Bonjour Samuel,

Votre conjointe ne va probablement pas être la seule personne qui va remplacer sa Matrix par le nouveau Corolla Cross. À la rédaction du Guide de l'auto, nous considérons qu'il s'agit d'un produit qui va permettre à de nombreux propriétaires de remplacer une voiture qui n'a jamais eu de véritable descendance chez Toyota.

Il est toujours difficile d'estimer le prix d'un véhicule d'occasion, surtout lorsqu'on ne l'a pas vu de ses propres yeux. Je vais donc vous donner une échelle de prix plutôt large. Précisons également qu'il s'agit d'un prix que vous pourriez obtenir si vous vendez votre voiture vous-même. Dans le cas où vous feriez appel à un concessionnaire pour une reprise, cette somme pourrait être plus basse.

Photo: Toyota

La bonne nouvelle, c'est que les Toyota Matrix conservent une très bonne valeur de revente sur le marché québécois. Pour un modèle 2009 à moteur 2,4 litres, on peut faire une estimation comprise entre 4000 $ à 7000 $ environ. Pour 4000 $, il s'agit généralement de voitures avec quelques travaux à faire (mécanique ou corrosion) et qui peuvent montrer des signes d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'opposé, un modèle avec un seul propriétaire, bien entretenu (avec des factures), traité contre la rouille et qui conserve une belle carrosserie et un habitacle en bon état peut logiquement prétendre à environ 7000 $. Peut-être même un peu plus si son état de conservation le justifie.

Cela devrait vous permettre de diminuer le montant des paiements de votre futur Corolla Cross neuf, ou de réduire la durée du prêt.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Toyota Corolla Cross 2022